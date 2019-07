Hoje é o Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais

É comemorado no dia 28 de julho, por uma iniciativa do Brasil no ano de 2010, o Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais. As hepatites virais são a causa de morte de cerca de 1,7 milhão de pessoas, por ano, no mundo. Em Rio Branco, as atividades voltadas à campana de combate às Hepatites Virais iniciaram na última nesta sexta-feira (26).

As hepatites virais são doenças infecciosas sistêmicas que afetam o fígado, ou, em uma explicação mais simples, são inflamações do órgão. O fígado desempenha diversas funções, como a desintoxicação do corpo, o armazenamento de vitaminas e a sintetização do colesterol.

Atualmente, existem vacinas para os tipos A e B da hepatite, que podem ser obtidas nos postos da rede pública de saúde. O Ministério da Saúde destaca no site que a hepatite C tem cura em mais de 90% dos casos quando o tratamento é seguido corretamente. As hepatites B e D têm tratamento e podem ser controladas, de maneira que a evolução para cirrose e câncer pode ser evitada.

A hepatite A é uma doença aguda e o tratamento se baseia em dieta e repouso. Normalmente, a melhora ocorre em algumas semanas e a pessoa adquire imunidade, ou seja, não terá uma nova infecção.

Na capital acreana, são disponibilizados testes rápidos, palestras, todo acolhimento necessário e os devidos encaminhamentos, nas Unidades de Referência de Atenção Primária à Saúde – URAPS, Centros de Saúde e todas as Unidades Básicas de Saúdes – UBS. O objetivo é atender a população sexualmente ativa, gestantes, idosos, pacientes passíveis de co-infecção sexualmente transmissível e pessoas em situação de violência sexual.

Prevenção

Entre as medidas de prevenção da doença destacam-se uma estrutura adequada de saneamento básico, boas práticas de higiene pessoal, o uso de preservativos em relações sexuais e o uso de agulhas e seringas descartáveis. É importante também que não se compartilhem objetos perfurocortantes, como barbeadores e instrumentos de manicure e pedicure.