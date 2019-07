‘Espaço OAB’ apresenta ações e aproxima instituição da sociedade durante a Expoacre 2019

Durante os nove dias da 46ª edição da Feira de Entretenimento e Negócios do Acre, Expoacre 2019, que iniciou no sábado, 27, e segue até o dia 4 de agosto, o Espaço OAB leva as ações desenvolvidas pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) aos visitantes do Parque de Exposições Wildy Viana. A ideia é aproximar mais a entidade da população acreana.

Com equipes alternadas em cada noite, as pessoas terão a oportunidade de conhecer toda a estrutura administrativa e funcional da Ordem com suas respectivas comissões. O objetivo é mostrar que a OAB/AC, além de trabalhar em defesa das prerrogativas dos juristas que atuam no estado, também atua em prol de garantir os direitos de toda a sociedade acreana.

Segundo a vice-presidente da instituição, Marina Belandi, o espaço foi montado com toda a estrutura necessária para gerar conforto aos visitantes e as equipes que atuarão no local. Ela destaca que o foco da atual gestão é fazer com que cada vez mais a OAB/AC se torne acessível à população, ficando mais próxima do cotidiano social. Belandi destaca o árduo trabalho das comissões da Ordem que se fazem presentes nos dias de exposição.

“Pela primeira vez a OAB participa da Expoacre. A intenção é divulgar nossos trabalhos junto à sociedade, como os ações desenvolvidas pelas diversas comissões temáticas da Seccional. Queremos que as pessoas tenham consciência de que a Ordem está a serviço dos advogados e também dos cidadãos acreanos. É uma oportunidade promissora de mostrar os diversos trabalhos que temos em áreas como assistência social, esporte, lazer e diversas outras, além da atuação jurídica. Nosso objetivo é deixar claro que a instituição defende nossa sociedade”, pontua Belandi.

Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Acre (CAA/AC), Thiago Vinícius Poersch ressalta que a ideia do “Espaço OAB” surgiu para mostrar que a Ordem está conectada com as demandas sociais, já que o local leva a atuação do órgão para um lugar com grande circulação de pessoas durantes dos dias de feira. O advogado lembra que o estande é acessível para todos os visitantes da Expoacre.

“Este espaço é uma oportunidade de apresentarmos a OAB/AC e a Caixa de Assistência dos Advogados do Acre para a população acreana. Ele também estimula ainda mais a convivência da advocacia em todas as noites de feira. Preparamos esse local com muito carinho e dedicação para que tanto os advogados quanto a população se sintam acolhidos”, finaliza Poersch.