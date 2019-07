Menina de 10 anos que nunca cortou o cabelo chama atenção no Parque de Exposições

O governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, disse na manhã de domingo, em agenda no Galpão Institucional na Expoacre, que não vai admitir pressão estrangeira sobre o território amazônico. Para ele, além de preservação ambiental “é preciso priorizar as pessoas”, acrescentou.

Um café da manhã foi servido para os governadores dos estados do Amazonas, Wilson Miranda Lima, de Rondônia, Marcos Rocha e do Acre, Gladson Cameli, que fecharam parcerias nas áreas de saúde, assistência e produção rural. Rocha deu um duro recado para os países que financiam projetos na Amazônia.

“Eles destruíram as suas terras agora querem controlar as nossas? Nós temos diamantes, temos ouro, diamantes, pedras preciosas, saindo de forma ilegal, quando na verdade, devem sair de forma legal através da mudança da legislação, somente com a mudança da legislação podemos crescer mais” acrescentou Rocha.

Ainda de acordo o governador de Rondônia, a Amazônia foi esquecida durante muitos anos. Rocha afirmou que com a atenção que o presidente Jair Bolsonaro tem dado para os estados da região e a união das bancadas federais, será possível crescer. Ele aponta o agronegócio como uma das saídas.

Ainda pela manhã o governador de Rondônia visitou as instalações da representação do seu estado na Expoacre, na manhã deste domingo, 28. Acompanhado do seu secretário de Agricultura, Evandro Padovani, Rocha conheceu as dependências, onde uma equipe técnica do governo rondoniense vai operar, mostrando, sobretudo, o potencial agrícola do estado vizinho.

Para o governador do Acre, Gladson Cameli, o sentimento em defesa da Amazônia nunca foi tão forte como agora. Ele acrescentou que quando fala-se em ser humano “nos referimos em geração de emprego, renda e mais qualidade de vida para as pessoas”, disse.

Ainda de acordo Cameli, a construção da BR 319, assim como a ponte sobre o Rio Madeira, são obras importantes para toda região. “Principalmente agora que temos consolidada a saída para o Pacífico, precisamos desses corredores para o desenvolvimento”, disse o governador do Acre.