Criança leva tiro na nuca na zona rural de Rodrigues Alves

A chefia do Departamento de Reintegração Social do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN), que era ocupada por Renê Fontes, agora é disputada pelos agentes penitenciários e técnicos como assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, que atuam no sistema prisional.

Os agentes querem emplacar no cargo, a colega Dalvanir Azevedo, conhecida por Dalva, que atualmente é gerente de trabalho do presídio Francisco d’Oliveira Conde (FOC). Já os técnicos defendem o nome de Jandira Bandeira, que é a atual gerente de Ação Social da instituição e já foi diretora do FOC.

Os técnicos defendem que para não haver “uma explosão no sistema prisional, é necessário que o cargo seja ocupado por um mediador de conflitos, que leve em conta, não só o olhar da segurança”.

O Departamento em questão é dos mais importantes do sistema prisional e atua nas áreas de trabalho, educação, assistência social e saúde e é o responsável pela remissão de pena dos detentos.

Os técnicos que procuraram o ac24horas, mas não querem se identificar, asseguram que o cargo, muito estratégico, não deve ter só o olhar da segurança, ou do contrário, pode haver maiores problemas no futuro”. É necessário que haja ali uma pessoa com grande habilidade para lidar com a tensão constante do cárcere para que haja um equilíbrio no sistema. O Renê Fontes não tinha tinha conhecimento adequados para exercer o cargo e ainda afrontava a autoridade do diretor, o Luca Gomes, o que não é nosso caso. Nós respeitamos a gestão dele”.

Os técnicos querem atuar de forma interdisciplinar e multiprofissional no sistema prisional e se mobilizam em busca de apoio do alto escalão do governo do estado, ligados à área de segurança pública e assistência social. “Aquele cargo é nosso, dos técnicos!”.