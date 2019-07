Cada qual do seu quadrado

O vice-governador Major Rocha não pode ser criticado por trabalhar para que o PSDB tenha candidatos a prefeitos e vereadores num maior número de municípios. Pelo simples fato de que tem o direito de buscar meios a que os tucanos aumentem o tamanho do ninho para abrigar novas adesões. Os candidatos que escolher, estes podem ser criticados, porque o contraditório é da democracia. Na política, o partido que não procura ampliar os seus horizontes definha. E como na eleição do próximo ano não teremos mais as famigeradas coligações proporcionais, torna-se quase que obrigatório à sobrevivência dos partidos a que estes tenham candidatos próprios ás prefeituras. Em 2020, será cada qual no seu quadrado.

UM NICHO PODEROSO

O vice-governador Major Rocha sabe também que, se tiver uma prefeitura como a de Rio Branco com um prefeito do seu partido, terá uma carta forte para jogar na mesa da sucessão estadual em 2022. Seja nas hipóteses da disputa do Senado ou mesmo do governo. É o jogo.

UNIDADE FICA MAIS DIFÍCIL

Exatamente pelo fim das coligações proporcionais é que fica difícil a que grupos políticos em uma aliança tenham uma candidatura de unidade. Trata-se de sobrevivência partidária.

NÃO DEIXOU PARA DEPOIS

Um fato a se registrar foi o dinamismo das equipes da SEMSUR – Garis e Margaridas, durante a cavalgada que abriu a EXPOACRE. As comitivas e cavaleiros vinham passando e a turma da prefeitura limpando a rua em seguida, não deixou para depois. Ponto para a Socorro Neri.

CONVITE NA MESA

A vereadora Janaína Furtado (REDE) não será candidata à prefeitura de Tarauacá pelo partido PROGRESSISTA, se não quiser. Convite recebeu da senadora Mailza Gomes, presidente da sigla.

NOIVA COBIÇADA

A vereadora Janaína Furtado (REDE) é a noiva cobiçada da eleição do próximo ano para a prefeitura de Tarauacá. São muitos os partidos que sonham com sua filiação e candidatura.

CONDIÇÃO PRINCIPAL

Caso a vereadora Janaína Furtado queira disputar para valer, ela tem que entrar num partido que tenha estrutura e uma boa chapa de candidatos a vereadores. Fora isso é uma aventura.

A BALA COMEU

Enquanto se comemorava a abertura da EXPOACRE, a bala estava comendo na cidade, com duas execuções e cinco feridos na perigosa Baixada da SOBRAL. Uma violência incontrolável.

PELO AMOR DE DEUS!

E não venham como números comparativos, contra fatos como este não há ponderação

CARA DO DESEMPREGO

Ontem, no jogo Atlético Acreano x Remo voltei a observar como é grande o número de jovens vendendo refresco, pipoca, água e salgadinhos na arquibancada. A cena que é vista em todas as partidas é a cara do desemprego no Acre. O dinheiro que corre ainda é o dos servidores.

NÃO PASSA DE PALIATIVO

Esse dinheiro que foi jogado do salário dos servidores do mês corrente, parte do 13º salário que o governo petista deu o calote e mais a metade do 13º salário da gestão estadual atual, movimenta a economia, mas é um paliativo. O que falta é o emprego na iniciativa privada.

PESSOAS INOCENTES

O problema deste enfrentamento entre bandidos e que na Baixada também moram famílias de bem e que ficam num fogo cruzado. Isso não vai se resolver com sobrevoos de helicóptero.

NÃO HÁ COMO NÃO RECONHECER

Em que pesem as ações dos policiais no combate à criminalidade, Rio Branco continua a ser uma cidade violenta, muito violenta. A tão sonhada sensação de segurança ficou na promessa.

OUTRO GARGALO

Outro gargalo deste governo é a Saúde, continua a falta de médicos suficientes nas UPAS.

AS PRIORIDADES NA FRENTE

Este governo faz bem em buscar novas saídas econômicas para o Acre, como o agronegócio, mas antes tem de resolver prioridades importantes como as falhas na Saúde e na Segurança.

FORA DO FOCO

Conversei ontem com a ex-deputada Leila Galvão (PT) e voltou a reafirmar que não será candidata á prefeitura de Epitaciolândia e nem de Brasiléia, na eleição do próximo ano.

NÃO MEXEM UMA PEDRA

Os dirigentes do PCdoB e do PT não vão mexer uma pedra sobre a sucessão municipal, antes da prefeita Socorro Neri se pronunciar se disputará ou não a reeleição. Vão ter que espera r para o próximo ano, a prefeita tem sido clara de que só fala em eleição no próximo em 2020.

AS CARAS DA OPOSIÇÃO

O senador Márcio Bittar (MDB) e o ex-prefeito Aldemir Lopes serão as principais caras da organização da oposição em Brasiléia, na procura de um nome novo para brigar pela prefeitura do município. Bittar tem defendido nas reuniões que a oposição tenha candidatura única.

ALIANÇA FECHADA

Tinha dado em primeira mão, mas ontem tive a confirmação de que a aliança política entre o deputado Jonas Lima (PT) e a ex-deputada Leila Galvão (PT) é para valer e foca 2022.

CAMINHANDO PARA CONCLUSÃO

Os camelôs com lojas no entorno da parada central dos ônibus já vão começar a serem transferidos para acomodações provisórias ao lado do mercado central, para que entre em fase final a construção do Shopping Popular, que será a grande obra da prefeita Socorro.

RECEBIDO ENTRAVADO

A obra foi entregue entravada pelo ex-prefeito Marcus Alexandre, a atua l prefeita teve que fazer um empréstimo para tocar a conclusão do empreendimento, que vinha se arrastando.

NINGUÉM MAIS QUE O ANTONIO PEDRO

Os seus discursos torraram a paciência dos jornalistas que cobrem os trabalhos legislativos da ALEAC, pedindo a ponte para Xapuri, ligando o centro da cidade ao bairro Sibéria. Mas valeu o esforço do deputado Antonio Pedro (DEM). A licitação deve sair até o fim deste ano.

CONVERSA SOBRE POLÍTICA

Na conversa com um amigo do PT ontem num supermercado, a prosa foi a eleição do próximo ano. A sua avaliação bate com a deste BLOG, de que na eleição de 2020 o seu partido não estará refeito ainda do furacão que se abateu sobre a sigla na campanha passada, esmagando as principais lideranças. Foi a maior derrota da história do petismo desde a fundação no Acre.

COM MAIS ESTE AGRAVANTE

E com mais o agravante que depois de 20 anos o PT disputará uma eleição sem o cofre do governo estadual. E sem o surrado discurso: “nós prestamos e os adversários não prestam”.

UMA FRASE

Uma frase para reflexão do dia: “Política é a arte de governar com o máximo de promessas e o mínimo de realizações”. Júlio Camargo, escritor e ensaísta brasileiro.

NA ESTRADA DO MUNDO

A senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTA) vem fugindo do mandato trivial. Postagem lhe mostra na aldeia Bananeira, no Festival Noke Koi da tribo Katukina, na companhia da viúva do ex-governador Orleir Cameli, dona Beatriz Cameli.

UMA DO GRANDE MILLÔR

Uma frase do grande Millôr Fernandes: “As pessoas que falam muito, mentem sempre, porque acabam esgotando seu estoque de verdades”. Um bom domingo ao leitores do BLOG do CRICA.