Banda da Polícia Militar faz sucesso em apresentação na Expoacre

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é um dos principais promotores da Feira de Agropecuária do Acre. A instituição possui um galpão repleto de novidades e baseados no tema da Expoacre deste ano, apresenta aos visitantes projetos voltados à indústria, comércio e entretenimento.

O público forma enormes filas para prestigiar o circuito de realidade virtual. De acordo com um dos representantes do órgão, a proposta é mostrar para os visitantes tudo que o Sebrae produz e de que maneira ele trabalha. “Trouxemos atrações com o intuito de fazer com que as pessoas vejam tudo que o Sebrae faz e que elas entendam a importância da instituição no desenvolvimento do estado”, explicou Jorge Mazzer.

O gigante robô-mídia do Sebrae e um mini robô autônomo atraem bastante público no estande, bem com o circuito de realidade aumentada que provoca sensações e surpresas em quem usa o óculos que forma imagens em 3D.

Para saber mais sobre as atrações do galpão, basta visitar o estande do Sebrae no Parque de Exposições Wildy Viana.