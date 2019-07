Acidente na Estrada do Pacífico registra duas mortes após carro capotar com cinco ocupantes

A Fieac e o Sesi lançaram neste sábado, 27, na Expoacre, a publicação: “Baluartes da Indústria Acreana”. Este projeto foi idealizado pelo atual presidente da instituição, José Adriano, e cumpre um nobre e justo objetivo: homenagear os primeiros presidentes da Fieac.

Os visionários e pioneiros da indústria no Estado têm nome, sobrenome e extensa folha de relevante contribuição à indústria e ao Acre. São eles: Naildo Carlos de Assis, Jorge Wanderlau Tomás, João Oliveira de Albuquerque, João Francisco Salomão, Carlos Takashi Sasai e José Luiz de Assis Felício.

Em suas respectivas gestões, eles assentaram as bases de uma indústria comprometida com o progresso. Cada um ao seu modo, mas sempre com entusiasmo e competência, dedicaram-se, no curso de seus mandatos, a desenvolver uma indústria comprometida com o fortalecimento do setor no Acre.

O evento de lançamento foi realizado no Espaço Indústria, na Expoacre, e contou com a participação dos ex-presidentes Jorge Tomás, João Albuquerque, José Luiz Felicio e representando o saudoso Carlos Sasai, seu filho Luciano.

“Nossa maior bandeira é colocar a Fieac em ligar de protagonista na defesa de interesses do setor produtivo, elevando a autoestima do empresário”, disse – bastante entusiasmado – o presidente da Fieac, José Adriano.