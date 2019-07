Gladson descarta mudança e reitera confiança em sua equipe

Em coletiva concedida à imprensa na manhã desta sexta-feira, 26, o governador Gladson Cameli disse aos jornalistas presentes que não pretende mudar seu secretariado dentro do quadro atual em que se encontra a estrutura organizacional do Governo do Estado.

De acordo com o governador, existe a necessidade de vários ajustes em diversas pastas da administração estadual, o que está sendo acompanhado e devidamente cobrado por ele a cada secretário.

“Eu confio na minha equipe e não tenho dúvidas de que apesar das dificuldades todos estamos unidos para melhorar a vida das pessoas”, disse o governador, chamando atenção para os avanços já realizados pelo seu governo em varias áreas.

O chefe do executivo estadual cita como exemplo a convocação de aprovados em concursos, quitação de dívidas herdada do governo anterior, pagamento em dia do salário dos servidores e a antecipação do décimo terceiro salário, entre ações nas áreas de infraestrutura, agricultura, saúde, segurança e educação.

Gladson aproveitou para agradecer o empenho dos secretariado durante a organização da Expoacre 2019, que segundo ele é um dos grandes desafios para o governo, tendo em vista que reúne vários segmentos da economia do estado.

O governador fez, ainda, um elogio a secretária de Planejamento e Gestão, Maria Alice Araújo, pelo lançamento da plataforma digital do Plano Plurianual (PPA), ocorrido na manhã desta sexta-feira, no Palácio Rio Branco.