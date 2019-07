Gladson abre sua primeira ExpoAcre como governador e diz que Estado está pronto para o desenvolvimento

O governador Gladson Cameli (Progressistas) abriu oficialmente a ExpoAcre 2019 ao participar da Cavalgada que reuniu milhares de pessoas no Segundo Distrito de Rio Branco.

Cameli afirmou que está com excelentes expectativas com relação à feira de negócios e destacou que no evento serão realizados importantes. “Estamos prontos para o agronegócio, desenvolvimento. Tenho certeza que está feira trará os resultados”, diz.

Na mesma linda de pensamento, o vice-governador, Wherles Rocha, diz que a feira marca o encontro do Acre com o desenvolvimento. “É um reencontro do Acre com suas raízes de produção e de desenvolvimento”, diz.

A secretária de Turismo, Eliane Sinhasique, afirmou que a equipe se dedicou ao máximo e que os acreanos podem esperar uma feira organizada, bonita e de resultados.

A volta das comitivas e carretas é uma das grandes atrações desta edição. Cerca de mil pessoas participaram somente por meio das comitivas, 80 quadriciclos e 30 jeeps inscritos.

Fotos: Sérgio Vale e Kennedy Santos