Governo abre oficialmente a Cavalgada 2019

O BLOG DO CRICA teve a informação de um político muito próximo ao governador Gladson Cameli de que está prevista para após a EXPOACRE, uma grande reforma no secretariado. Algumas trocas se darão por excesso de ego, outras por criar intrigas na equipe, e outras porque não disseram a que vieram nestes primeiros sete meses de administração.

“Você se lembra de quando o Gladson reclamou no programa Fala Governador de secretários empavonados e pouca gente entendeu e a imprensa até criticou? Pois é, aquilo foi um recado do seu descontentamento”, lembrou. Segundo a fonte, apenas dois nomes podem se considerar seguros na equipe do governo, por serem da sua mais extrema confiança: o chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade; e a secretária de Comunicação, jornalista Silvânia Pinheiro.

O descontentamento de Cameli, conta, é de que ele esperava que o secretariado deslanchasse, criando pautas positivas e, o que se viu foi secretário acomodado, mesmo tendo recebido carta-branca para agir e pouco mudando em relação ao governo passado, em alguns setores, assinalou o informante do BLOG. Cameli estaria profundamente irritado com a baixa produtividade na equipe. E por isso é que cabeças vão rolar após a EXPOACRE. Leia mais política no Blog do Crica