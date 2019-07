Bispo diz que gays existem porque grávidas fazem sexo anal

O trânsito na região do 2º Distrito de Rio Branco passou por alterações, neste sábado (27), por causa da Cavalgada, evento que abriu a Feira de Agronegócios do Acre (Expoacre 2019). Três ruas foram interditadas durante o evento que são a 24 de Janeiro e Eduardo Asmar. A Via Chico Mendes vai funcionará em apenas um sentido durante toda a manhã de hoje.

A Cavalgada saiu da Gameleira, no Segundo Distrito de Rio Branco, até o Parque de Exposição Wildy Viana, pela Rodovia Chico Mendes. Porém, a cavalaria desfila apenas até a altura da Arena da Floresta.

Mesmo com toda a organização e acompanhamento na região, o trânsito é bastante lento no centro de Rio Branco e no Segundo Distrito.

Quem pensa em ir para o Segundo Distrito estão usando a terceira ponte, pela Via Verde, ou pela entrada do bairro de Agosto pela Avenida Amadeo Barbosa.