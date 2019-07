Amigos gastam mais de R$ 1.300 para participar de cavalgada

Este ano, três comitivas participam da tradicional Cavalgada, evento que abre oficialmente as atividades da maior Feira Agropecuária do Estado, a Expoacre. Neste sábado, 27, mais de 100 quadriciclos inscritos e jeeps, além de cavalos, também participam da festa.

A concentração ocorreu na Gameleira, no Segundo Distrito de Rio Branco, com saída, às 9h, e segue pela Rodovia Chico Mendes, terminando no Parque de Exposições Wildy Viana.

O desfile também contou com sete caminhões e um carro Camaro. O percurso para os cavalos foi reduzido e segue até o Estádio Arena da Floresta.