Trio é preso acusado de assaltar drogaria em Cruzeiro do Sul

Paulo Vitor Ferreira da Silva, de 4 anos, que estava com os pais na explosão do barco em Cruzeiro do Sul, no dia 7 de junho, e está internado no Hospital João XXII, em Belo Horizonte, deverá ter alta em um mês. A informação é da prima dele, Natiele Silva, que mora em Cruzeiro do Sul.

O menino, que ficou em coma, passou por várias cirurgias de recomposição de pele, agora aguarda vaga na enfermaria para sair do Centro de Tratamento Intensivo. Paulo Vitor também voltou a se alimentar sem sonda.

O menino ainda não sabe que os pais morreram vítimas da explosão do barco. Valdir Torquato, o pai, faleceu no dia 27 de junho e a mãe, Jocicleia Ferreira da Silva, em 8 de julho. O restante da família, mora em uma localidade na Foz do Rio Bagé, há duas horas de barco de Marechal Thaumaturgo.

O estado de saúde de Paulo Vitor melhorou depois que uma irmã dele, Lucimar Ferreira da Silva, foi de Marechal Thaumaturgo, ficar com o menino no hospital. Era um primo do garoto que estava como acompanhante, mas os médicos solicitaram a presença de uma pessoa mais próxima da criança. Agora os dois acompanhantes se revezam.

Depois da chegada da irmã, diminuíram as crises de choro que ele tinha ao perguntar pelos pais. A notícia da morte dos genitores será dada a ele com apoio do grupo de psicólogos do Hospital João XXII.

A família estava em Cruzeiro do Sul, porque o pai de Paulo Vitor, Valdir Torquato, fazia exames. E ao final voltavam para Marechal Thaumaturgo no barco que explodiu ao ser abastecido com 5 mil litros de gasolina. Testemunhas contaram que, na hora da explosão, Valdir já estava quase fora do barco e voltou para salvar o filho, Paulo Vitor, que estava com a mãe na parte interna da embarcação.