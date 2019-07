Proerd forma mais uma turma de alunos em Cruzeiro do Sul

O 6º Batalhão da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, formou nesta sexta-feira, 26, no Ginásio Jader Machado, uma turma de 794 estudantes do 5° ano de oito escolas estaduais, no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à violência – Proerd

O ponto alto do evento foi a entrada do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva – Giro, com as motos, dentro do ginásio. A meninada vibrou com a apresentação do grupo.

O comandante do 6° Batalhão, Major Evandro Bezerra, diz que neste segundo semestre escolar vai expandir o Programa em Cruzeiro do Sul “para alcançar um número cada vez maior de estudantes com este importante programa de prevenção às drogas”. disse.