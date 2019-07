PODEMOS quer deixar de ser nanico!

O presidente da Executiva Regional do PODEMOS, vereador Raílson Correia, afirmou que o seu partido está se estruturando para disputar eleições em praticamente todos os municípios acreanos. “Estamos abertos as coligações, mas o PODEMOS pretende lançar candidatos a vereadores, vices e até prefeitos nas próximas eleições”, disse.

Este ano, segundo ele, além dos encontros normais do partido, revelou que mantém o foco no mandato visitando bairros, participando de encontros e reuniões na comunidade. Sobre a eventual possibilidade de assumir o mandato de deputado federal – se realmente acontecer de o deputado federal Manoel Marcos vier a ser afastado pelo TSE -, afirmou que está tranquilo, preparado e confia na Justiça. “Não trabalho para prejudicar ninguém, mas se for direito meu a vaga vou lutar dentro das regras da Justiça Eleitoral”, finalizou.

. “Quem não estiver gostando do valor do saque do FGTS de 500 reais é só não fazer”. (do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

. Conheço um médico que tem mais de R$ 80 mil de FGTS depositados, vai sacar R$ 500 reais prá quê”??????

. Ao que parece, é R$ 500 reais por ano…como dizia a vó Adelaide, “manteiga em venta de gato, meu filho”!

. Já o Zé moto taxista diz que é melhor do que injeção de benzetacil.

. Dói feito a peste!

. Dia 1º de agosto, quinta-feira, em plena Expoacre vereadores e deputados voltam aos trabalhos legislativos.

. The day after, dia seguinte a Expoacre, o governador Gladson Cameli (Progressista) pretende fazer mudanças no governo.

. Pode ser que sim, pode ser que não!

. O governador vive um dia de cada vez!

. Se ele decidir não mexer com ninguém estará tudo bem também!

. Só tem um, porém:

. Reclamou que tem gente muito próxima a ele (com exceção da Silvânia e do Ribamar) que não quer cumprir suas orientações políticas e ordens.

. Tem mais:

. Quer mandar mais do que ele!

. Aí filho, nesse caso, eu receitaria a leitura de O Príncipe, Nicolau Maquiavel.

. Vai ficar sabendo, por exemplo, porque perto do sol não tem outra estrela brilhando, bem como com quantos paus se faz uma cangalha.

. O governador pode até não reclamar, não falar de certas situações que vão colocando em cheque sua autoridade, mas a reação vem depois.

. Aí, como diz a Maria Rosa:

. “Inês é morta, fia”.

. O vereador João Marcos (MDB) foi um dos mais atuantes na apresentação de projetos na Câmara desde que assumiu o mandato (esse ano) no lugar do deputado Roberto Duarte, do mesmo partido.

. Marcos apresentou proposta intitulada “ante demagogia”, que impede prefeitos de inaugurarem obras antes da conclusão para evitar politicagem.

. O táxi compartilhado, “táxi lotação”, como também é chamado, já é uma realidade nos bairros da periferia.

. Como o número de ônibus não é suficiente os trabalhadores estão lotando os táxis a R$ 5 conto a passagem.

. Um sério problema para a prefeita Socorro Neri prefeitura resolver juntamente com os vereadores.

. Revolta no Detran contra a atual diretoria do órgão.

. Consta que funcionários de carreira estariam sendo perseguidos administrativamente por terem atuados em governos passados.

. São servidores de carreira, senhores!

. Consta também que bons programas de cunho social criados no Detran pelo governo passado foram extintos para a criação de novos.

. Ficou assim: nem novo, muito menos os velhos!

. Fazem apelo através da coluna ao governador Gladson Cameli que, segundo eles, prometeu acabar com a perseguição.

. Que acabe!

. Todo mundo grampeado na república!

. Executivo, Legislativo e Judiciário…

. A guerra agora é que o ministro Sérgio Moro quer destruir as gravações e a oposição não, não pode, ele não é mais juiz.

. Alguém precisa lembrá-lo das novas funções.

. Eu é que não vou!

. Bom dia, flor do dia!