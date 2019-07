Petecão: “PSD participará da chapa majoritária da PMRB 

O senador Sérgio Petecão (PSD), campeão de votos da última eleição, disse ontem ao BLOG DO CRICA, que o seu partido participará da chapa majoritária que disputará no campo do governo a eleição para prefeito de Rio Branco. “Só não discuto nomes nem alianças este ano, mas um partido do porte do PSD, com grande votação na capital, não ficará como mero espectador, ou estaremos na cabeça da chapa ou no mínimo como indicando o vice”, revelou. Petecão ressaltou ao BLOG que nenhum dirigente de partidos aliados pode dizer que esteve com e ele e que recebeu apoio. “Fiz questão de ficar longe, não fazer qualquer reunião com ninguém para evitar especulação com o meu nome”, pontuou. Petecão ressalva que por enquanto quer ficar como “curió em muda”, sem dar um pio sobre a sucessão municipal.

DUPLA FECHADA

A filiação do prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, que deixou o PSB para entrar no PROGRESSISTA, partido do governador, pelo qual disputará a reeleição, foi vista pelo senador Sérgio Petecão (PSD), com naturalidade. E, avisou: “Eu e o Márcio Bittar estaremos na eleição do próximo ano pedindo votos para o nosso candidato a prefeito, o Chiquinho Chaves (PSD)”.

NOMES NA PAUTA

Até aqui, os nomes falados para a prefeitura de Epitaciolândia são os do prefeito Tião Flores (PROGRESSISTA), do radialista Chiquinho Chaves (PSD), do ex-prefeito Luizinho Hassem (SD) e do empresário Torres (MDB). Quanto mais nomes na mesa, favorece quem está no poder.

COMEÇOU VAZANDO

A partir de agora as reuniões entre o secretariado e o governador não terá ninguém de fora. O objetivo é que as conversas não vazem para os sites e colunas políticas. A primeira reunião já aconteceu, com a Porta-Voz Mirla Miranda coordenando e vazou. Sempre vaza, é bobagem.

EM QUALQUER GOVERNO

Em qualquer governo sempre há um secretário ou alguém do andar de cima que acaba por vazar o que acontece de importante nas reuniões. Como é que o BLOG do CRICA soube que houve a decisão de ter reuniões fechadas e que, a primeira já ocorreu? Ora, alguém vazou!

GOVERNOS PASSAM

Da parte deste BLOG não teremos problema nenhum em criticar atos do governo e nem de elogiar, quando este for o caso. Governos são como nuvens, passageiras, e muitos já passaram e a coluna seguiu a sua trilha por décadas sem dobrar esquina. Que fique claro de uma vez.

QUAL O PROBLEMA?

Qual é o problema do médico Giovanni Casseb responder a acusação de venda de anabolizantes em liberdade, já que tem domicílio fixo, profissão definida, não representará nenhum empecilho ao andamento das investigações e sem nem réu ainda é? Respondam!

MUDEM AS LEIS

Nem com o médico Giovanni Casseb e nem com ninguém pode acontecer de ser tratado como condenado, sem transitado o processo legal e sem sentença judicial de última instância. Ou então mudem as leis fixando que alguém pode ser declarado condenado antes do julgamento.

PRECISO DESENHAR?

Tudo bem que, a ponte sobre o Rio Madeira vai beneficiar o Acre, que houve luta da bancada federal acreana, mas alguém precisa dizer aos que colocaram uma bandeira do Acre na obra, que ela se encontra em território rondoniense. Calem as fanfarras! É preciso desenhar?

É BOM NÃO APOSTAR A FAVOR

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, está tão certo que haverá nova eleição para prefeito do município, que já tem até candidato definido. Recomenda-se não apostar na possibilidade de uma cassação definitiva do prefeito Ilderlei antes da conclusão do mandato. Se é que o TSE manterá a decisão de primeira instância, que foi pela perda do mandato.

DECLARAÇÃO COERENTE

O vice-governador Major Rocha deu uma declaração sensata à colega Gina Menezes, com coerência jurídica, ao alertar que, no caso do médico Giovanni Casseb, a polícia deve ter cuidado ao expor o médico para não confundir acusação com condenação. É isso mesmo!

QUEM VAI REPARAR O DANO?

E caso após o seu julgamento o médico Giovanni Casseb vir a ser absolvido, como é que o dano à sua imagem profissional será reparado? É preciso cuidado nos pré-julgamentos.

O VAGA-LUME NÃO DEIXARÁ DE PISCAR

Cheguei a ir pela rodovia de Porto Velho à Manaus. Depois por trapalhadas de ambientalistas, inclusive, da ex-senadora Marina, contra a reabertura e refazer o asfalto, o trecho foi destruído. Em boa hora o presidente Jair Bolsonaro resolveu asfaltar e reabrir a estrada.

NOTÍCIA A CONFIRMAR

O ex-senador Jorge Viana (PT) teria sido contratado como consultor da Confederação Nacional do Comércio, tendo como parceiro de consultoria, o também ex-senador Romero Jucá (MDB). A ser verdadeira a informação, nada que possa ser considerado como sendo uma ilegalidade.

DEVE TER APRENDIDO A LIÇÃO

Poucos sabem, mas ao final da campanha ao governo; ao Marcus Alexandre (PT) faltava o básico até para pequenos deslocamentos. Não tinha um pau para dar no gato. Lhe deram uma loba! Espera-se que tenha aprendido a lição e não voltar a servir de boi de piranha em 2022.

TUDO TEM SEU TEMPO

O rádio foi soberano até certa época. Como também os jornais impressos. Depois veio a televisão e quebrou o auge destes meios de comunicação. A vez agora é das redes sociais, dos sites, dos blogs, que dominam a opinião pública e influenciam, principalmente, na política.

AS REDES DERAM O TOM

Isso ficou comprovado na última eleição presidencial, quando Jair Bolsonaro, só com a força das redes sociais, dos sites, dos blogs, se elegeu contra revistas, jornais, televisões e rádios.

O ex-senador Jorge Viana tem muita bagagem profissional, principalmente, na área ambiental.

HONRARIA BANALIZADA

Vejo no Diário Oficial uma relação de políticos que serão homenageados com comendas da Ordem da Estrela do Acre. O que era para ser uma homenagem especial, nada foi mais banalizado que a sua outorga desde a sua criação. Deram para curió, papagaio e periquito.

COMENDA NO PEITO

Qualquer otoridade que desembarcava no Acre não voltava sem ter no peito uma comenda da Ordem da Estrela do Acre. Principalmente, se fosse um ministro, mesmo não deixando um centavo. E assim foi perdendo o seu valor como reconhecimento ao longo dos tempos.

UM EPISÓDIO

Para se ter uma idéia da banalização, certa feita, o comediante Ronald Golias (já falecido) veio fazer um show em Rio Branco. Para sua surpresa foi chamado ao gabinete do então governador Geraldo Mesquita, que tascou uma medalha da comenda no peito do estupefato Golias. E mais cômica foi a justificativa da outorga: “você é o único humorista que me faz rir.”

RELEVANTES BURACOS

Quem está na lista dos homenageados pela comenda da Ordem da Estrela do Acre, tendo por argumento para o recebimento os “relevantes” serviços prestados ao Estado, é a prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino. Fosse pelos relevantes buracos em Tarauacá, se justificaria.

NÃO FALE, MUITO SIMPLES!

Quem disse a jornalistas e outras pessoas que após a EXPOACRE faria um corte no secretariado foi o próprio governador. Aliás, sobre o descontentamento com alguns secretários, falou até no programa “Fale com o Governador”, amplamente divulgado. Não quer divulgação, não fale!

MUITO MAIS PRÓXIMAS

As licitações pelo governo para a construção das pontes de Sena Madureira e Xapuri estão mais próximas de serem abertas. Deve acontecer até o final do ano. Há toda uma correria para incluir no pacote para este ano a ponte de Brasiléia, mas faltam resolver alguns impasses.

FOCO POLÍTICO

Caso o governador pense numa possível candidatura do secretário Thiago Caetano a prefeito de Rio Branco tem que dar foco político ao seu nome e ao seu trabalho. Sem uma divulgação maciça das suas ações na SEINFRA, a sua viabilização eleitoral será bem mais difícil de ocorrer.