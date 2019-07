Pesquisa DataControl, salários estratosféricos e os bastidores da política acreana

O motociclista Douglas Matheus Lima da Silva, de 24 anos, ficou gravemente ferido na tarde desta sexta-feira, 26, após colidir sua moto contra uma palheira e um poste de iluminação na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Douglas trafegava na avenida na sua moto Honda 160 Titan, de cor vermelha, placa NXS-7154, no sentido bairro-centro quando ao ultrapassar um veículo, perdeu o controle da direção, subiu com a moto na calçada no meio da avenida e colidiu com uma palheira e um poste de iluminação. Com o impacto o jovem bateu o peito e o abdômen.

O Governador Gladson Cameli que na hora do acidente passava pelo local, parou o veículo, foi até a vítima do acidente, conversou com Douglas e acionou a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que ao chegar no local prestou os primeiros atendimentos.

O motociclista ficou em estado de saúde grave e foi necessário acionar a viatura de suporte avançado do Samu que o conduziu ao Pronto Socorro da capital. De acordo com a Médica do Samu, o paciente sofreu traumas no peito e abdômen gerando hemorragia interna. O estado de saúde de Douglas é gravíssimo.

A área foi isolada pelos policiais de trânsito até a chegada dos peritos.