Mazinho Serafim recebe a medalha mais importante do Estado

O governador Gladson Cameli (PP) concedeu ao prefeito do município de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), uma homenagem por meio de uma importante honraria, a insignia no Grau Grande Oficial do Quadro Ordinário da Ordem da Estrela do Acre. A concessão da medalha ao gestor foi oficializada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (26).

Para Mazinho, a homenagem é uma clara demonstração de parceria entre a gestão municipal e estadual. “Ao contrário do que muitos propagam, a relação da prefeitura de Sena Madureira com o governo do Acre é extremamente respeitosa. Sinto-me imensamente honrado em receber esta medalha e agora pretendo trabalhar ainda mais para fazer jus a homenagem”.

Esta é a mais alta distinção do Estado, conferida a pessoas ou instituições que, na visão do governo, são merecedoras do reconhecimento do povo acreano pelo trabalho executado. O decreto é assinado por Gladson Cameli e o chefe da Casa Civil, Ribamar Guedes.

O prefeito aproveitou para dedicar a homenagem a toda a população acreana, em especial, aos moradores de Sena Madureira: “Dedico esta honraria a todos os senamadureirenses e acreanos que trabalham e dedicam sua vida pelo melhor do estado, assim como procuro fazer em minha gestão”, agradeceu Mazinho.