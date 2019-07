Mais uma estudante presta queixa contra diretor de escola pública

Um relatório divulgado há cerca de uma semana pelo portal Siga Brasil – sistema de informações sobre orçamento público federal, aponta em números a situação dos parlamentares acreanos (senadores e deputados federais) com relação às liberações de emendas pagas entre 2015 e o primeiro semestre de 2019.

Conforme os dados, os três parlamentares do Acre que mais liberaram recursos financeiros ao estado nesse período foram: Jorge Viana, Gladson Cameli e Sérgio Petecão. Viana, hoje sem mandato, empenhou R$ 37.349.081 e pagou até agora R$ 30.034.170. Enquanto senador, o atual governador Cameli empenhou R$ 43.994.381, mas liberou até agora o valor de R$ 28.470.539. Já Petecão, deixou no último mandato o empenho de R$ 45.335.921 e pagou R$ 27.246.473.

A tabela das liberações financeiras de emendas parlamentares de 2015-2019 mostra que Antônia Lúcia, Henrique Afonso, Perpétua Almeida e Taumaturgo Lima não empenharam nenhum recurso ao estado. Marcio Bittar empenhou R$ 412.000, mas ate agora não foi liberado.

O ranking também analisa os valores empenhados de emendas parlamentares no Orçamento Geral da União 2019 até junho deste ano. Neste, Jorge Viana também lidera, com R$ 8,5 milhões garantidos para prefeituras e governo. O segundo colocado no ranking, deputado Flaviano Melo, teve R$ 6,4 milhões empenhados e em terceiro o senador Sérgio Petecão, com mais de R$ 5,7 milhões.

Desde 2015, o portal Siga, do Senado Federal, acompanha as emendas parlamentares dos senadores e deputados federais. A liberação de recursos financeiros oriundos de emendas parlamentares para as prefeituras, o governo do Estado e instituições federais do estado são fundamentais, em tese, para a execução de projetos e políticas públicas, favorecer a economia, a geração de emprego e diminuição da desigualdade social.