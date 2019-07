Helicóptero não estacionou na Gameleira para equipe almoçar

Uma das dificuldades na hora do almoço em Rio Branco é encontrar um lugar para estacionar. Se o estabelecimento não tiver estacionamento próprio, o jeito é gastar dinheiro na Zona Azul. Se a situação é difícil para quem anda de carro, imagina para quem anda de helicóptero.

A equipe do Harpia 1, nome do helicóptero do Governo do Acre, que voltou aos céus acreanos para ajudar na áreas de saúde e segurança, precisa almoçar como todo mundo. Mas onde estacionar a aeronave em um lugar onde tenha uma boa comida?

Segundo uma empresária dona de um restaurante no Segundo Distrito, a Gameleira é o lugar certo. A proprietária fez uma postagem que mostra a aeronave pousando na Gameleira e a equipe do helicóptero almoçando em seu restaurante. Fez piada dizendo que sua clientela chega de bicicleta, moto, carro e até helicóptero.

Por conta da espirituosidade da empresária, que não é boba e sabe que a propaganda é alma do negócio, passou a impressão de que a aeronave pousou para que a equipe fosse apenas almoçar no seu estabelecimento.

Obviamente que a equipe não pousou o helicóptero para se deliciar com a culinária do local.

A Gameleira é um dos pontos bases para promover visibilidade e ostensividade que proporciona o patrulhamento aéreo. A ação faz parte da estratégia da Secretaria de Segurança Pública para combater o crime na capital acreana.

Como o local é um dos pontos bases e nesta sexta-feira, 26, foi dia de pagamento, a equipe que estava na Gameleira aproveitou para almoçar nas proximidades.

“Essa é uma estratégia da segurança pública. Temos alguns pontos base que ficamos algum tempo até sermos acionados novamente. Além de lá, temos também o Parque de Exposições e o Ceasa. Fizemos patrulhamento o dia inteiro. Decolamos oito e meia da manhã e voamos até às 5 da tarde. Esse trabalho de patrulhamento aéreo já tem proporcionado a diminuição de furtos e roubos”, afirma Naick Souza, subcoordenador do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

Veja o vídeo: