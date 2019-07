Gladson Cameli publica vídeo e endossa antecipação de pagamento ao servidor público

Logo pela manhã desta sexta-feira, 26, ao menos seis bandeiras do Acre foram hasteadas em diferentes pontos da capital, Rio Branco. Uma equipe do Corpo de Bombeiros auxiliou o hasteamento das bandeiras.

Quem determinou a ação foi a Casa Civil do governo do estado. Três bandeiras foram colocadas no Memorial dos Autonomistas, uma em frente ao Batalhão de Trânsito, localizado na Corrente, uma em frente ao posto de gasolina do Amapá e outra próximo no bairro Seis de Agosto.

Segundo o governo, a intenção do ato é resgatar o civismo do acreano. “Nós como guardiãs do patriotismo, ficamos felizes”, disse Major Falcão, do Corpo de Bombeiros.

Também houve o evento Cívico de abertura da Expoacre com hasteamento de várias bandeiras no Parque de Exposições Wildy Viana, com a presença do Cônsul peruano Teobaldo Reategui San Martin e das comitivas de Rondônia e Amazonas, no hasteamento de bandeiras do Brasil, Peru, Acre, Amazonas, Rondônia, Rio Branco, Expoacre, Sebrae e Mercosul.