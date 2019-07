Conselho Regional de Corretores de Imóveis, CRECI 26º REGIÃO/AC abre licitação para construção de sua sede própria

Quem nunca soube de uma história de alguém que comprou um terreno e teve a péssima surpresa de descobrir que o imóvel também havia sido vendido para outra pessoa?

Pois é, é para casos como esse, por exemplo, que existe o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis (CRECI). “O conselho tem por objetivo proteger a sociedade e fiscalizar a profissão. Então, a importância do CRECI para a sociedade é imensa. É onde ele pode contar com a segurança nas transações imobiliárias e fiscalizar o trabalho do Corretor de Imóveis com o propósito de que o cliente tenha o melhor atendimento possível”, afirma Márcio Santos, presidente do CRECI/AC.

E agora o conselho vai poder ampliar e melhorar ainda mais os serviços prestados á sociedade.

O Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI) deu início nesta sexta-feira, 26 a Tomada de Preços para a construção da sede do CRECI em Rio Branco.

As empresas interessadas podem retirar o edital na página eletrônica do CRECI (www.creciac.gov.br).

A abertura dos envelopes e abertura da licitação ocorre no dia 19 de agosto às 14 horas, na sede do CRECI/AC, situada na Avenida Ceará, n. 2951, Jardim Nazle, na cidade de Rio Branco/AC, CEP 69.918-084.

O presidente do CRECI afirma “Sem querer desmerecer em nenhum conselho, mas a nossa localização é uma das melhores de Rio Branco. Estamos bem próximo a Havan, dentro do vetor de crescimento da cidade. É uma área de terreno de quase 2 mil metros quadrados. A construção está orçada em um milhão e meio de reais. Essa sede vai dar maior segurança nas transações imobiliárias e vamos ter mais conforto aos profissionais corretores de imóveis, bem como a SOCIEDADE”, afirma Márcio.

A expectativa é que a sede do CRECI/AC seja inaugurada no máximo até janeiro do ano que vem.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N. 001/2019

O COFECI – CONSELHO FEDERAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS torna público aos interessados a realização da Tomada de Preços n. 001/2019 (Processo COFECI n. 0641/2017). OBJETO: Contratação em regime de empreitada por preços unitários para execução das obras e serviços de engenharia para construção da sede do CRECI/AC, na cidade de Rio Branco/AC. ABERTURA: A entrega dos envelopes e abertura da licitação ocorrerá no dia 19/08/2019, às 14:00 horas, na sede do CRECI/AC situada na Avenida Ceará, n. 2951, Jardim Nazle, na cidade de Rio Branco/AC, CEP 69.918-084. EDITAL: O edital poderá ser obtido na página eletrônica do COFECI (www.cofeci.gov.br) a partir do dia 26/07/2019.

Brasília (DF), 24 de julho de 2019.

VEJA ÍNTEGRA DO EDITAL DE LICITAÇÃO EM PDF AQUI COFECI