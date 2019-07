Concurso elege Miss e Mister Acre Mirim

Foram eleitos na noite desta quinta-feira, 25, a Mini Miss, Miss Mirim, Miss Infantil e o Mister Acre Mirim, num evento no buffet Maison Borges, em Rio Branco.

Organizado e promovido por Meyre Manaus, com apoiadores, o evento contou com a participação de 30 crianças, sendo 25 de meninas e 5 meninos, disputando as quatro categorias.

Os candidatos fizeram três entradas, sendo a primeira trajando fantasia, a segunda usando traje de banho e a terceira traje de gala.

Os vencedores do concurso por categorias foram:

Miss Blogueirinha – Eduarda Barros

Miss Simpatia 2019 – Elisa Lavocart

Mister mirim popularidade – Matheus

Categoria mini

Segunda princesa – Heloísa Boaventura

Primeira princesa – Clarice Costa

Miss mini Acre 2019 – Hadassa Flores

Categoria Mirim

Segunda princesa Mirim – Yasmin Bestene

Primeira princesa Mirim – Maria Eduarda Dias

Miss Mirim Acre 2019 – Yasmin Castro

Mister Mirim Acre

Terceiro lugar – Pietro Martins

Segundo lugar – Wilson Matheus

Mister Mirim Acre 2019 – Miguel Correia

Miss Acre Infantil

Segunda princesa – Ana Cláudia

Primeira princesa – Eduarda Abdala

Miss Acre Infantil 2019 – Giovanna Thomas

Fotos de Sérgio Vale: