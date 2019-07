Banda da PM toca no Terminal Urbano em homenagem ao Dia do Motorista

As clássicas sessões do Cine Privê, série de filmes exibidas pela TV Bandeirantes na década de 90, vão voltar à grade da emissora no mês de agosto. O programa será exibido nas madrugadas de sábado para domingo, no mesmo horário de antigamente.

O anúncio da retomada foi feito durante a convenção do Grupo Bandeirantes realizada na tarde desta quinta-feira (25), em São Paulo. A primeira sessão vai ao ar no dia 28 de agosto, a partir das 1h15 da madrugada. Mas a emissora ainda não divulgou que filme que será exibido na retomada do programa.

Os jovens da década de 90, hoje homens de meia idade, compunham o público mais assíduo da série, que trazia filmes sensuais e com nudez, mas, sem mostrar a relação sexual. No mercado, esses filmes são chamados de softcore. Por muito tempo a atração esteve entre as cinco maiores audiências da emissora, chegando a fazer picos de 8 pontos na Grande São Paulo, e mantendo a liderança absoluta nas madrugadas de sábado.

A primeira edição do Cine Privé foi ao ar de 1995 a 2010 na programação fixa da Bandeirantes, mas, entre os anos de 1993 e 1995 já era exibido com nome de Sexta Sexy. Em 2012 a atração chegou a voltar à grade da emissora por algumas semanas, mas, por conta da baixa audiência foi novamente suprimida.

A franquia Emmanuelle foi, de longe, a que mais filmes emplacou na sessão de cinema da madrugada na Band. Várias atrizes que se revezaram no papel ganharam fama no Brasil à época, como Krista Allen, que hoje evita falar dos filmes dos quais se vergonha de ter feito.