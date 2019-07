Avião pousa “de barriga”, em pista de Cruzeiro do Sul, após trem de pouso quebrar

Passageiros de um avião bimotor passaram por um susto no momento do pouso no início da tarde desta sexta-feira, 26, no Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul, região do Vale do Juruá.

A aeronave saía do município de Marechal Thaumaturgo e, prestes a pousar em Cruzeiro do Sul, o avião apresentou problemas no trem de pouso no momento em que tocou a pista.

Segundo uma das pessoas que estava a bordo do avião, houve um barulho. “Ouvimos um barulho e depois olhando do lado de fora, parece que o trem de pouso quebrou”, relatou.

A aeronave ficou no meio da pista e só foi removida minutos depois. Não houve feridos.

Com informações Juruá Em Tempo