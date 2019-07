Tucanos querem Kinpara no 2º turno!

Não será surpresa nenhuma se o professor Minoru Kinpara estiver no 2º turno das eleições no ano que vem. Além do bom nome, da boa gestão feita na Ufac como reitor, da boa votação para o Senado e da ida para o ninho tucano (sua filiação ao PSDB é fato concreto), o vice-governador major Rocha articula um amplo arco de alianças com partidos como PDT, PRB, DC e SOLIDARIEDADE. Também vai tabular conversa com o PSD, do senador Sérgio Petecão, e Democrata, do deputado federal Alan Rick. Algumas conversas já estão bastante avançadas. Rocha se movimenta muito bem porque está focado, com objetivos claros: fazer do professor Minoru prefeito de Rio Branco.

. O PSB está perdendo o prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, para o Progressista que se tornou mais atrativo com a chegada de Gladson Cameli ao governo.

. O PSB está encolhendo no Acre todo, parecendo balão quando murcha.

. O casal Francisco Deda e a deputada Maria Antônia estão fazendo um bom estrago no roçado do PSB em Brasiléia;

. A maioria dos vereadores migrou para o PROS, só ficou o vice-prefeito Carlinhos do Pelado para apaga a luz e pagar o aluguel do diretório que está atrasado.

. Já o prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, tucano do bico mole, estaria de malas prontas para voltar ao Progressista acompanhando Flores.

. O poder tem esse efeito, só que os eleitores andam enjoados que só, para tirá-los do mandato é bem rapidinho.

. Diz que até o prefeito comunista do Bujari, Romualdo Araújo, está se mudando para o Progressista também.

. E agora deputado Edvaldo Magalhães? Até o Romualdo?

. O Progressista tem mel!

. Falta pouco mais de um ano para as próximas eleições.

. Tem cabo eleitoral de bico seco contando os dias, horas, minutos e até segundos, é quando rola uma boa grana.

. Em Brasiléia, o empresário Francisco Moreira se rebelou, muito magoado filou-se ao MDB e foi recebido com festa.

. Quem o conhece bem sabe que tem lá suas razões, não merecia o que fizeram com ele.

. C’est la vie!

. “Eu nunca me imaginei ganhando R$ 60 mil de vencimentos, imagine R$ 70 mil, R$ 80 mil como alguns funcionários públicos”.

. Maria Rosa, isso não é pro teu bico não: casou cedo, é negra, pobre, se encheu de filho, não teve condições de estudar, não joga na mega sena porque disseram na igreja que é pecado como é que tu podes imaginar uma fortuna dessas?

. “Pelo menos eu fiz o Acelera Brasil e terminei o ensino médio…”

. Mas estava perguntando se sessenta é com “s” ou com “c”, e na dúvida mandando escrever dois de trinta.

. “Na próxima eleição não voto em ninguém”!

. Está com três eleições que você diz a mesma coisa, vai ver o feijão que tá ficando com cheiro de queimado; acho é pouco, voltou no Meireles porque quis, bem que eu avisei, vota no Ciro Gomes.

. Agora, chama o Meireles!

. O rendimento da poupança equivale a 0,6% ao mês; para receber R$ 60 mil/mês o cidadão brasileiro teria que ter uma aplicação de R$ 10 milhões.

. Como diz o seu João Boanerges, cearense, soldado da borracha, beirando os 90 anos, os pobres desse país vão tudo pro céu.

. “Dos pobres é o Reino dos céus”!

. Só se for o Reino dos céus mesmo porque aqui, na terra, para se aposentar não vai dar mais tempo.

. Trabalha, trabalha, trabalha e morre!

. A aposentadoria fica para ajudar o Brasil; é o que eu chamo de ser patriota!

. Lembrando o discurso do presidente J. F. Kennedy:

. “Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país”.

. Como disse o Raul Seixas em 1973:

. É você olhar no espelho/Se sentir/ Um grandessíssimo idiota…

. Encontro amigo dizendo que está sendo tentado a voltar para a política e disputar a eleição ano que vem.

. Faz o que Nietzsche mandou:

. Quer resolver o problema da tentação, ceda a ela!

. Tá doido pra ser candidato e fica com essa conversa mole, oxi!

. Segundo o saudoso pastor Afif Arão Alves da Costa, uma cidade pode estar toda arrumada, linda, bem cuidada, parecendo um jardim…mas se as pessoas estiverem sofrendo, com medo, desempregadas, famintas, tristes de nada vai adiantar.

. Disse mais:

. Que a mudança verdadeira é de dentro para fora e não de fora para dentro; antes da mudança coletiva tem que ser individual.

. Que saudade…