Termina hoje a semana municipal da agricultura familiar em Rio Branco

Dois jovens foram presos nessa quarta-feira, 24, no município de Cruzeiro do Sul. Entre os detidos um rapaz de 22 anos que, segundo a polícia, saiu da capital acreana, para traficar entorpecente na região do Juruá. Eles foram detidos pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar, suspeitos de serem os responsáveis pela venda de droga na rua Isabel D’Eu, no bairro do Formoso.

Com o casal, uma mulher de 21 anos e um homem de 22, a polícia encontrou 149 pequenas embalagens de pasta base de cocaína, prontas para serem vendidas a usuários. Eles foram presos numa residência localizada no bairro.

Durante as buscas na residência a droga foi encontrada escondida dentro de um guarda-roupa. De acordo com a Polícia Civil, o casal seria integrante de organização criminosa e o rapaz teria saído de Rio Branco para se dedicar ao tráfico naquela região de Cruzeiro do Sul.

Outros objetos também foram apreendidos como um celular, uma pulseira e um cordão dourado. O flagrante foi realizado na delegacia geral de Cruzeiro do Sul, posteriormente os detidos seriam encaminhados ao presídio local.

Com informações Juruá OnLine