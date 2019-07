Polícia apreende mais um carregamento de anabolizantes; médico e garçom estariam montando empresa, diz polícia

A Policia Civil através dos Agentes da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) apreendeu na tarde de quarta-feira (24) mais um carregamento de anabolizantes produzido no México destinado ao garçom Whendel da Silva Rodrigues, de 26 anos. A apreensão dos medicamentos aconteceu mais uma vez nos Correios.

Whendel foi preso no dia (9) deste mês em flagrante, no momento em que buscava uma encomenda nos Correios, na Via Verde, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Em coletiva na manhã desta quinta-feira (25), o delegado Pedro Resende, coordenador da (Denarc) informou que mesmo preso, Whendel continua recebendo os anabolizantes em nome de terceiros e disse que o médico Giovanni Casseb quem financiava essas vendas.

“Essa é a segunda apreensão de anabolizantes destinado ao Whendel em menos de 15 dias, depois que ele está preso. Isso demonstra que a organização que ele e o médico Geovanni Casseb chefiavam é grande, demonstra que eles estavam criando uma verdadeira empresa pra venda de anabolizantes. Durante a investigação percebemos que pouquíssimas encomendas chegavam no nome do Whendel, geralmente ele usava o nome da mãe e da namorada pra tentar fazer essa recepção de anabolizantes pra tentar dissimular essa compra. As investigações estão em andamento, e cada vez mais robusta as provas que o médico era quem de alguma forma financiava tudo isso, as pessoas iam no consultório dele, ele indicava o Whendel, ele indicava o anabolizante, então pode-se dizer que ele financiava essas vendas, porque você vai no médico, ele indica o anabolizante, indica o vendedor, ou seja tem uma parceria entre o médico e o vendedor, Isso está bem comprovado”, disse o delegado.

Resende informou ainda, que cada frasco de anabolizante de 10 ml, Whendel vendia no valor de R$ 250, e que neste último carregamento lucraria cerca de R$ 5,6 mil.