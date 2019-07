Moradores ameaçam interditar acesso à Expoacre no dia do show de Marília Mendonça; veja vídeo

A senadora Mailza Gomes lidera a partir desta quarta-feira (24), nos municípios do Bujari e Sena Madureira a caravana progressista que vai reorganizar o partido em todo o Estado do Acre com foco nas eleições 2020. A nova executiva estadual se reuniu pela primeira vez ontem em Rio Branco, para elaboração de um plano de trabalho com a ideia de preparar a legenda para eleição de vereadores e também, disputa de prefeituras.

“A prioridade é reorganizar a casa nas vinte e duas cidades. A atual legislação eleitoral obriga os partidos a terem diretórios municipais, acabando com as comissões provisórias. Isso exige planejamento, muito diálogo e busca de resultados”, comentou a senadora.

Participaram do encontro os deputados estaduais Gerlen Diniz e José Bestene e o prefeito do município de Senador Guiomard, Gilson da Funerária, além de vereadores, membros da nova executiva e dos segmentos: mulher, juventude e afro progressistas.

O deputado estadual José Bestene foi bastante elogiado pelo trabalho que desenvolveu à frente da sigla nos últimos anos. Para ele, o momento é de fortalecer o partido que tem o chefe do executivo. “O Progressistas trabalhará para dar o tom político, afinal, é o partido do governador Gladson Cameli. Claro que temos maturidade suficiente para respeitar os aliados, formando alianças regionais onde existir consenso e com chapa pura onde estivermos mais fortes” disse Bestene.

O deputado estadual Gerlen Diniz frisou que outro grande desafio dos filiados é o de ajudar o governo a desenvolver o Acre. Ele defendeu unidade e maior aproximação do Palácio Rio Branco.

“O nosso partido precisa ser uma espécie de guardião do governador. Precisamos nos aproximar da gestão com visão progressista, defendendo sempre a melhoria do serviço público e da qualidade de vida das pessoas” acrescentou Gerlen.

A caravana liderada pela senadora Mailza Gomes passa pelo Envira e segue até a região do Juruá conversando com os filiados e buscando novas lideranças. Pelo menos três novos prefeitos estão confirmados para marchar com os progressistas nas eleições do ano que vem. Os nomes serão confirmados em dois grandes eventos que o partido organizará até o final do ano.

“Após nossa visita por todas as cidades reuniremos nossas lideranças com o governador Gladson Cameli e líderes nacionais, com uma capacitação para as eleições de 2020. Além desse encontro, vamos realizar um grande ato de filiação e uma confraternização para harmonizar nossa militância” acrescentou a senadora.

A nova executiva tem a senadora Mailza Gomes como presidente e o governador Gladson Cameli como vice-presidente. Livio Veras é o secretário-geral e Emerson Costa o tesoureiro.