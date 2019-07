Leilane Ribeiro ganha cargo de diretora na SEPLAG

Com uma trajetória de lutas e conquistas em prol da população mais carente, a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), busca cumprir com sua missão institucional na promoção dos direitos humanos e na defesa, em todos os graus, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita.

Ao longo desses anos, a instituição guardiã dos direitos da população mais carente, alcançou milhares de pessoas por meio da assistência jurídica e também através de projetos sociais que promovem cidadania, justiça e educação em direitos.

Caracterizada como amiga da sociedade, a DPE/AC fortaleceu a aproximação com a população através do projeto: “Defensoria ao seu lado, cidadania mais perto de você”, que tem como objetivo levar diversos serviços públicos e realizar atendimentos jurídicos em bairros, comunidades e municípios.

Outros projetos destaques são: “Defensoria nas Universidades”, que fomenta a educação em direitos dentro das instituições de ensino universitário; e o projeto: “Casar é legal”, que visa garantir a cidadania, resgatar a dignidade humana e ressaltar o combate a intolerância e ao preconceito.

É dessa forma que a Defensoria Pública do Acre se consolida como uma instituição cada vez mais próxima da população vulnerável, priorizando a humanização do atendimento, a qualidade e a resolução das demandas sociais.

“A nossa Defensoria Pública celebra hoje a maior idade, são 18 anos dedicados a promoção de cidadania e o acesso à justiça aos que mais necessitam”, disse a defensora pública-geral do Estado, Roberta de Paula Caminha Melo.

“Gostaria de parabenizar a todos os abnegados defensores e servidores que se doam diariamente para cumprir nossa missão. Também gostaria de destacar nossa gratidão as pessoas que no decorrer dessa caminhada contribuíram para o fortalecimento da nossa instituição, parabéns a todos, vocês fazem parte desta história”, ressaltou.

Defensores, servidores e usuários da DPE/AC celebraram a data com uma ação solidária no Lar dos Vicentinos, nesta quarta-feira, 24.

Na ocasião, a DPE/AC realizou a entrega dos alimentos e mantimentos arrecadados durante a campanha Defensoria Solidária, destinada ao Centro de Acolhimento que abriga 55 idosos.

O evento contou com a parceria da Associação Brasileira de Odontologia-Seção Acre (ABO), dos acadêmicos do curso de fisioterapia do Centro Universitário (Unimeta), da Central de Movimentos Populares do Acre (CMP), da Cooperativa dos Profissionais de Estética e Beleza- Cooperstyllus e das fisioterapeutas voluntárias na ação, Yasmim Costa, Pâmela Araújo e Ynaê Cavalcante.