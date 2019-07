Jovem é ferido com 6 tiros, três deles na cabeça, e morre no Pronto Socorro da capital

Iniciam nesta sexta-feira, 26, em Rio Branco, as ações voltadas à campanha mundial de combate às Hepatites Virais. A partir das 9 horas no Centro de Saúde Ary Rodrigues, equipes de saúde da prefeitura da capital acreana estarão empenhadas numa grande mobilização em atenção ao Julho Amarelo e também em diversos pontos da cidade através do trabalho de ONG’s parceiras.

Serão disponibilizados testes rápidos, palestras, todo acolhimento necessário e os devidos encaminhamentos, nas Unidades de Referência de Atenção Primária à Saúde – URAPS, Centros de Saúde e todas as Unidades Básicas de Saúdes – UBS. O objetivo é atender a população sexualmente ativa, gestantes, idosos, pacientes passíveis de co-infecção sexualmente transmissível e pessoas em situação de violência sexual.

As Hepatites Virais A, B, C, D e E são doenças causadas por vírus que em muitas fases passam despercebidas até o momento em que os sinais e sintomas começam a aparecer e a doença se manifestar, com graves consequências para a saúde da pessoa.

A doença pode ser transmitida através de relação sexual desprotegida (sem o uso de preservativos em todas as relações sexuais), do compartilhamento de objetos perfuro-cortantes como: piercings, materiais de tatuadores, materiais de manicure e pedicure, materiais de acupuntura, seringas e agulhas contaminadas, por transfusão de sangue contaminado ou ainda, da mãe infectada para o bebê durante a gestação ou no momento do parto.