Jorge, Gladson e Petecão são os mais liberaram recursos ao Acre

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, recebeu nessa quarta-feira, 24, a senadora Mailza Gomes (PP) para oficializar a união que vai possibilitar a construção de uma nova Base Comunitária da Polícia Militar no município, na rua Raul Tamborine, no bairro Niterói, situado no Segundo Distrito da cidade. O projeto da obra foi apresentado pelo próprio prefeito à parlamentar acreana, que se prontificou em repassar uma emenda da parlamentar no valor de R$ 600 mil para que a Base saísse do projeto e se tornasse realidade.

A solenidade para oficializar o apoio da senadora na obra ocorreu num terreno em frente ao local em que a Base Policial será futuramente construída. Para Mailza, a realização de mais um compromisso com o povo de Sena. “Fiz questão de ver de perto como tudo será feito. Assim que o Mazinho apresentou o projeto, fiz a proposta da emenda e acatei a ideia, pois é um projeto de importância social”, disse a senadora.

A parlamentar ainda destacou que “as comunidades mais carentes infelizmente existem e precisam de nosso auxílio na segurança”. Segundo Mailza, este é apenas o início de uma parceria com a prefeitura do município, que deve gerar bons resultados e bons investimentos à população local.

O prefeito Mazinho agradeceu o apoio da senadora e falou da importância de o município fazer boas alianças parlamentares em prol da comunidade. “Fico muito feliz em ter acertado nessa parceria com a senadora Mailza. Foi de extrema importância o envio dessa emenda que vai construir essa obra tão necessária na área da segurança em nosso município. Mais uma vez quem ganha é o povo de Sena Madureira”, pontuou.

Quem também esteve presente na solenidade foi a deputada estadual Meire Serafim (MDB). Novamente, ela se colocou à disposição do município para ajudar no que for preciso na proteção da comunidade. “É uma satisfação contemplar o Segundo Distrito com um posto da polícia militar. Um local que temos um olhar diferenciado e que agora também foi visto pela senadora Mailza Gomes, ao contemplar com esta emenda. Isso só trará proteção aos moradores, diminuindo a violência”.

O Comandante Geral da Polícia Militar no Acre, Coronel Bino, participou do evento no município e apontou que a estratégia de montar essa nova Base é uma das estratégias adotadas pela prefeitura em parceria com a polícia militar. “Esperamos construir um trabalho comunitário importante aqui e ter uma polícia mais forte e presente no bairro. Se no primeiro semestre do ano já tivemos redução nos crimes, o segundo semestre será melhor ainda”, destacou o Coronel.

Participaram também o vice-prefeito Gilberto Lira, o presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira, Alípio Gomes, demais vereadores, secretários municipais, o Comandante do 8º Batalhão, Major Michel Casagrande, além da comunidade da região e demais convidados.

Ao final do encontro, o prefeito Mazinho Serafim levou a senadora Mailza Gomes para que a parlamentar pudesse conhecer, as rádios Dimensão FM e Difusora AM, na qual a Progressista concedeu entrevista ao vivo nos jornais, falando sobre sua vinda ao município. À tarde, Mazinho levou a senadora para participar de uma reunião com os presidentes de bairro no município e os produtores rurais. Durante a reunião, a senadora ouviu algumas reivindicações dos representantes da comunidade local para que haja possibilidade de buscar recursos ainda este ano para ajudar no trabalho desenvolvido junto aos produtores locais e em melhorias nos bairros.