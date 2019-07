Ieptec garante que já pagou 70% das bolsas em atraso

Um carro modelo Fiat/Siena, com quatro ocupantes, sendo três homens e uma mulher, capotou na BR-317 quando o veículo saía do município de Brasileia com destino a Rio Branco. Informações preliminares dão conta de que dois dos ocupantes estariam em observação, já que o estado de saúde era considerado delicado.

Todos foram encaminhados para o hospital de Senador Guiomard e posteriormente, transferidos para a Capital. Ainda segundo informações de testemunhas, dois dos ocupantes seriam funcionários da prefeitura de Brasiléia, apenas identificados como França e Goe.

Um dos ocupantes feridos foi identificado como ‘Seu Viriaco’ e a mulher como Francisca Bezerra dos Santos, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Brasiléia e Epitaciolândia.

Até o momento, as informações dão conta que o ancião e a presidente do Sindicato estariam bastante feridos. Já os outros ocupantes, teriam sofrido apenas ferimentos leves.

