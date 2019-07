Gladson Cameli participa em Manaus de agenda com governadores e Jair Bolsonaro

O modelo acreano Marcelo Bimbi, de 34 anos e sua esposa Nicole Bahls, são os finalistas do Power Couple Brasil 2019, após vencer na DR o casal Ju Valcézia e Ricardo Manga com quase 58% dos votos na noite desta terça-feira (23).

A votação já está aberta ao público, que definirá quem será o casal campeão do Power Couple em 2019. A decisão será anunciada no dia da final, exibida na próxima quinta-feira, 25. Os três casais finalistas ainda disputarão uma prova valendo um carro 0 km antes do final do programa.

Marcelo Alexandre Ganum Bimbi é filho do radialista Estevão Bimbi (falecido) que ficou muito conhecido por ter apresentado durante vários anos, na Rádio Difusora Acreana, o programa “Mundo Cão”, e de Alia Ganum, funcionária da Assembleia Legislativa.

Bimbi cresceu nas dependências do bairro Cadeia Velha em Rio Branco-AC ao lado de vários primos e tias, sempre foi amado por todos. Aos 19 anos, após o falecimento de seu pai Estevão Bimbi, resolveu sair de casa e ir atrás do seu sonho de ser modelo.

Em 2008, Marcelo ganhou ascensão como modelo após vencer o concurso “Tic Tac Mega Model”. Em seguida após estudar Artes Cênicas, o acreano garantiu um papel no elenco de apoio do “Zorra Total” e conseguiu participar do reality show “A Fazenda 8”, o modelo conheceu Nicole Bahls e hoje estão casado.

Marcelo se alegra muito sempre que vêm ao Acre visitar seus amigos e familiares e todas a vezes que pisa em solo acreano realiza vários eventos beneficentes para ajudar instituições. Nas últimas votações que lhe deram a oportunidade de permanecer no programa Power Couple, agradeceu os votos e agora conta mais uma vez com os votos de todos em todo Brasil e vários países para vencer com sua amada Nicole Bahls o Power Couple 2019 nesta quinta-feira.

“Ele ama o Acre, não nega suas raízes e espera o apoio de todos os Acreanos”, disse sua Mãe Ália Ganum.

Vote em Marcelo Bimbi e Nicole Bahls quantas vezes quiser clicando no link abaixo:

https://recordtv.r7.com/power-couple-brasil-4/votacao