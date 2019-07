Faltando apenas dois dias, expectativa é grande para início da Expoacre 2019

A Expoacre deste ano promete reviver suas melhores edições.

Com a volta da cavalgada e suas famosas comitivas, de novo a feira acontecendo durante 9 dias e as inovações na programação com atividades pelo dia e pela noite, são esperadas mais de 60 mil pessoas diariamente no Parque de Exposições Wildy Viana.

Na manhã desta quinta-feira, 25, a Secretaria de Empreendedorismo e Turismo do governo acreano, Eliane Sinhasique, uma das organizadoras da feira e que praticamente se mudou para o Parque de Exposição nas últimas semanas gravou um vídeo mostrando a entrada do espaço onde acontece a maior festa de negócios e diversão do Acre, e lembrando que a grande equipe trabalha duro para que tudo esteja pronto e que no sábado tenha início a Expoacre 2019.

A abertura acontece no próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã, com a concentração e saída da cavalgada na Gameleira.