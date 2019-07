Cronogramas de inscrições e provas para vestibulares de 2020 são divulgados

O advogado e atual diretor-executivo da Secretaria de Infraestrutura, Fagner Sales, deverá ser o candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul, pelo MDB.

Filho do ex-deputado e ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, da deputada estadual Antônia Sales e irmão da deputada federal Jéssica Sales, Fagner diz que seu nome está a disposição do partido. “Se nossos apoiadores entenderem que meu nome é o melhor no momento, eu e meu minha família vamos entrar em entendimento e eu posso sim ser o candidato do MDB aqui em Cruzeiro”, explica.

Fagner Sales, que já foi diretor do Deracre de Cruzeiro do Sul, agora é responsável pelo serviço de manutenção e melhoria dos ramais ao longo da BR-364 e dos Projetos de Assentamento, programa executado pelo governo do Estado.

Wagner Sales, que não poderá ser candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul por estar inelegível, aposta na força da família pra eleger o filho. Ele lançou também a filha Jéssica Sales como candidata ao senado.

O leão do Juruá continua forte na região: mantém o controle da bancada do MDB na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul e na gestão da infraestrutura de Cruzeiro, o irmão, Marcos Sales é diretor do Deracre local e o filho, dirige a Seinfra, o que mantém a família em contato direto com a população da região.