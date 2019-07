O BLOG DO CRICA teve a informação de um político muito próximo ao governador Gladson Cameli de que está prevista para após a EXPOACRE, uma grande reforma no secretariado. Algumas trocas se darão por excesso de ego, outras por criar intrigas na equipe, e outras porque não disseram a que vieram nestes primeiros sete meses de administração. “Você se lembra de quando o Gladson reclamou no programa Fala Governador de secretários empavonados e pouca gente entendeu e a imprensa até criticou? Pois é, aquilo foi um recado do seu descontentamento. lembrou” Segundo a fonte, apenas dois nomes podem se considerar seguros na equipe do governo, por serem da sua mais extrema confiança: o chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade; e a secretária de Comunicação, jornalista Silvânia Pinheiro. O descontentamento de Cameli, conta, é de que ele esperava que o secretariado deslanchasse, criando pautas positivas e, o que se viu foi secretário acomodado, mesmo tendo recebido carta-branca para agir e pouco mudando em relação ao governo passado, em alguns setores, assinalou o informante do BLOG. Cameli estaria profundamente irritado com a baixa produtividade na equipe. E por isso é que cabeças vão rolar após a EXPOACRE.

NÃO SERIA DEMAIS

Uma reforma no secretariado não será demais no atual contexto. Falta na equipe criatividade nestes primeiros sete meses para ser diferente do governo antecessor, mostrado na campanha como um péssimo exemplo de gestão. Neste ponto, uma mudança pode oxigenar o governo.

APONTEM UM FEITO DIFERENTE

Aponte um feito de um secretário, que possa ser considerado como criativo, diferente, e que tenha feito algo de extraordinário, principalmente, nas pastas de ponta, mais operativas?

ADEUS PSB

O prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, ligou para anunciar ontem ao BLOG DO CRICA que estará deixando o PSB para se filiar ao partido PROGRESSISTA, aceitando um convite pessoa l feito pelo Gladson. Disputará a reeleição na nova sigla, como o candidato do governador.

MUITO FORTE

Com a máquina municipal nas mãos, que pesa a favor, e sendo o candidato do governador à reeleição, o prefeito Tião Flores entrará na disputa do próximo ano muito forte.

QUADRILHA DESMONTADA

Pelo que está dando na imprensa do sul, o que estava por trás das escutas do então Juiz Federal Sérgio Moro e de Procuradores da República, era uma quadrilha que fazia deste tipo de atividade um meio de ganhar dinheiro com chantagem. Armaram e se deram muito mal.

RECONHECER O ERRO É VIRTUDE

Vou continuar conduzindo a coluna numa linha crítica ao governo do Gladson Cameli, que alguém goste ou não goste. Disse que cometia um erro, que era desnecessária a contratação de um jatinho, que era dar bandeira para a oposição, enfim, um ato de alguém mimado. Mas ao voltar atrás tenho de reconhecer a sua virtude em consertar uma bela de uma trapalhada.

TIROU DA BOCA DA OPOSIÇÃO

Caso por birra, ele mantivesse a contratação do tal jatinho seria dar de graça para a oposição um mote para lhe criticar na volta dos trabalhos legislativos, sem que a base governista tivesse como defender o seu ato com algum argumento positivo. Tirou o pão da boca da oposição.

NA MIRA DE MUDANÇA

O prefeito de Epitaciolândia,Tião Flores, não deverá ser o único dos que foram eleitos pela FPA a se filiar no PROGRESSISTA. Outra na mira de mudança é o prefeito Romualdo, do Bujari.

AÇÃO CADUCA

Com a decisão do governo de anular a licitação do aluguel de um jatinho, a ação judicial que o vereador Emerson Jarude moveu pedindo o cancelamento, deverá ser arquivada pela perda do objeto da ação. Ainda assim, foi o único que não ficou só nos protestos, mas agiu na prática.

PARECE QUE CAÍRAM NA REAL

Parece que alguns petistas mais radicais e que passaram os primeiros meses do atual governo se lamuriando, caíram na real que em eleição não tem terceiro turno, apenas dois, e perderam nos dois. Bem fez o ex-senador Jorge Viana que saiu de cena, para só voltar no tempo certo.

DEBANDADA DE PREFEITOS

Esta debandada de prefeito eleitos pela FPA mostra o que sempre dissemos aqui na coluna, que a montagem da Frente Popular não era nada ideológica. Dos prefeitos do PT, apenas o Bira Vasconcelos, de Xapuri, ficará no partido; porque não interessa à atual aliança no poder, e a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), só não sairá se não quiser, convites recebeu.

PESO DO DESGASTE

Os candidatos a prefeito pelo PT não poderão fugir do tremendo desgaste pelo qual o partido passa no Acre, sendo um peso que terão de carregar na eleição municipal. E sem mais o governo estadual para ajudar. Todos da FPA se elegeram sob as benesses de 20 anos de poder.

NÃO FUGIU DO DISCURSO

O senador Márcio Bittar (MDB) não fugiu do seu discurso de campanha como a diminuição da maioridade penal, contra o aborto, mais rigor nas penas, tornar a legislação penal mais rigorosa e acabar com o entrave ambiental que barra o progresso. Você pode gostar ou não das suas bandeiras, mas ninguém poderá lhe acusar de falar uma coisa e fazer outra.

UNIDADE ESSENCIAL

As operações com êxito, envolvendo ação conjunta da Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar contra as organizações criminosas mostram que, a unidade é essencial nestes casos.

CASA DO BATE-PAPO

Nos governos do PT, a secretaria que abrigava afilhados políticos que não eram aproveitados nos demais órgãos era chamada jocosamente de “Casa dos Artistas”. Na atual administração de “Casa do Bate- Papo”, até porque não deve ter muita coisa fazer por aquelas bandas.

BANCANDO O RISCO

Ao ser a principal avalista da volta das chamadas “comitivas” no desfile de abertura da EXPOACRE, que foram causadoras de cenas de selvageria em outras ocasiões, a secretária Eliane Sinhasique banca o risco. Se acabar em paz, tudo bem. Do contrário vai sobrar para ela. Outro ponto que o MP tem de ficar de olho é sobre maltratar os cavalos durante a cavalgada.

PARTIDA MANTIDA

Chegou a ser noticiado nos programas de esportes que não haveria o Jogo Atlético x Remo, neste sábado, pela Série C, porque o policiamento estaria todo dedicado à EXPOACRE. Ainda bem que foi rebate falso, pois, o Estado entraria na berlinda da crítica negativa nacional.

TECO-TECO OU BOEING

Secretário que estava se escalando para pegar carona no jatinho do Gladson Cameli murchou a crista. Se quiser ir para o interior será de carro ou Teco-Teco. E para fora do Estado de Boeing ou Airbus. Como os outros mortais. Evitar essa farra foi um lampejo de acerto do Cameli.

A QUE FOI REDUZIDO

Em Cruzeiro do Sul, o PT, se tiver candidato a prefeito é só para marcar posição. Na capital, não é diferente. Ou seja, com chance remota de eleger os prefeitos destes municípios. É um exemplo a que tamanho ficou reduzido o petismo no Acre, após a fragorosa derrota passada.

SUCESSÃO DE DESASTRES

O município de Capixaba não tem sorte. Os últimos prefeitos que elegeu foram um desastre administrativo, o último, afastado do cargo acusado de uma série de ilegalidades. Espera-se que os eleitores tenham sorte na escolha do próximo gestor, para tirar a urucubaca.

MELHOR PARA SENA MADUREIRA

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, e o governador Gladson Cameli ,voltaram a se afinar politicamente. Estavam rompidos desde o início do governo. Mazinho voltou a defender o governo, se engajando no apoio do projeto de construção de uma ponte unindo o primeiro ao segundo distrito de Sena. Quem ganha com a unidade é a população de Sena Madureira.

TUDO TEM SEU TEMPO

A informação do BLOG é de boa fonte. O governador Gladson Cameli não gostou do secretário da SEINFRA, Thiago Caetano, ter pedido uma licença do governo para participar de atividades religiosas fora do Estado, justamente, no momento em que o governo mais precisava dele.

CONVERSA FRANCA

Gladson ficou de ter uma conversa franca com Thiago Caetano sobre o episódio. Quer contar com ele em todas as ocasiões, até porque a função que ocupa é de dedicação exclusiva.

VOLTAR A CRESCER

Uma das metas da nova presidente do PROGRESSISTA, senadora Mailza Gomes, é o de motivar o crescimento do partido e trabalhar para que tenha candidatos a prefeito num maior número possível de municípios, inclusive, trazer prefeitos que foram da FPA para se filiarem na sigla.