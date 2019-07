Bom humor de Gladson chega ao fim e anuncia que cabeças vão rolar depois da Expoacre

O deputado Roberto Duarte (MDB) usou as redes sociais para se manifestar a respeito da homologação da licitação de quase R$ 5,2 milhões do jatinho contratado pelo Estado para a ficar a disposição do governador Gladson Cameli.

Quando a imprensa noticiou que o governador Gladson Cameli havia afirmado que não teria interesse na contratação de um jatinho, fiquei esperançoso e não havia me pronunciado até então, porque acreditava que seria cancelada a licitação. Infelizmente, hoje acordei com a notícia de que foi publicado no Diário Oficial a homologação da contratação da aeronave do tipo Jato e fui conferir se de fato era verdade”, disse.

O emedebista afirmou que “é lamentável saber que há poucos dias, o governador do estado ameaçava decretar calamidade financeira, além do mais, a saúde, segurança e educação estão vivendo um caos sem precedentes”

“Uma contratação dessa natureza, no meu singelo entendimento, fere os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, razoabilidade e eficiência da administração. Vou buscar barrar essa imoralidade de todas as formas possíveis, pois é inadmissível regalias como essas no momento financeiro que vivemos”, afirmou o parlamentar.