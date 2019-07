Barbeiro, manicure e motorista: veja as 24 vagas de emprego em Rio Branco

Na noite desta quarta-feira, 24, teve início mais uma competição nacional com a presença de times do futebol acreano.

A primeira rodada da Copa Verde teve a participação pela primeira vez do Humaitá, o Tourão de Porto Acre, em um campeonato deste porte.



Jogando contra o Nacional do Amazonas, no estádio Arena da Floresta, não se pode dizer que foi a estreia dos sonhos. Após sair atrás do placar e terminar o primeiro tempo perdendo por um a zero, Cristiano marcou aos 18 minutos da segunda etapa e garantiu o empate para o time acreano, que jogava com um jogador a menos desde os 10 minutos do segundo tempo quando Gilberto recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Para seguir na competição, o Humaitá vai precisar ir buscar o resultado fora de casa. A partida de volta contra o Nacional é na sexta=feira, dia 2 de agosto, na Arena da Amazônia em Manaus.