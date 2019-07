Proprietário esclarece que casa noturna em Xapuri se adequou e permanece funcionando

Uma ação rápida dos Policiais Militares do 4°Batalhão na noite desta sexta-feira (19) resultou na prisão de Mateus Rocha de Moura, de 20 anos, e Marcos Romão da Silva. Eles são acusados de invadir uma barbearia no bairro Abraão Alab em Rio Branco e roubar os pertences de funcionários e clientes.

De acordo com a Polícia Militar, a dupla adentrou o estabelecimento e um deles puxou um revólver e anunciou o assalto. Os criminosos fizeram as vítimas deitarem e roubaram, celulares, dinheiro e bolsas. A ação dos bandidos durou cerca de 2 minutos e em seguida fugiram do local a pé.

A Polícia Militar foi acionada e após colher as características dos assaltantes fizeram rondas e conseguiram avistar a dupla em via pública no bairro Boa Vista. Foi feita uma revista e em posse de Mateus e Marcos foram encontrado o revolver calibre 38 com 6 munições intacta e os pertences das vítimas.

Os assaltantes foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.