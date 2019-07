Pressionado pela opinião pública, Gladson decide anular licitação de jatinho

O governador Gladson Cameli (Progressistas) decidiu nesta quarta-feira, 24, após uma longa reunião com os seus assessores mais próximos, anular a licitação de quase R$ 5,2 milhões para contratação de jatinho cuja a hora do voo custaria R$ 18 mil aos cofres públicos. O Estado havia contratado 288 horas que poderiam ser utilizadas no prazo de 12 meses. A empresa ganhadora da licitação foi a Manaus Aerotáxi, do Estado do Amazonas.

Aos seus assessores, Cameli disse que ao contrário dos governos anteriores, ele decidiu ouvir a voz da população que demonstrava descontentamento com aquisição do serviço pelo Estado. Ele teria dito que a ideia era que essa aeronave ficasse a disposição da saúde quando alguém precisasse ser transportado de emergência para fora do Estado. Apesar de alegar isso, o objeto da licitação afirmava que o jatinho seria de uso exclusivo da Casa Civil e do governador.

A anulação do contrato deverá ser publicada no Diário Oficial nos próximos dias. Diferente a isso, corre na 1ª Vara da Fazenda Pública de Rio Branco, sob responsabilidade da juíza Zenair Bueno, uma ação popular movida pelo vereador Emerson Jarude (sem partido) pedindo a anulação da licitação. Com a decisão do governo, é possível que a ação perda o objeto e seja arquivada também.