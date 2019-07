Os marajás do Acre!

Em 2011 um deputado estadual apresentou um projeto de lei criando um dispositivo legal que determinava o pagamento de pensões para ex-governadores a partir da “real necessidade”. Traduzindo: A pensão só poderia ser paga se fosse comprovado que o ex-governador não tinha outra fonte de renda, patrimônio que permitisse uma vida digna, que exercesse função pública como senador, deputado, secretário de Estado e etc…

Uma comissão formada por membros do MPE, dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário avaliaria as condições de quem deveria receber a pensão. O ex-governador que passasse pelo crivo da Comissão só poderia receber 50% dos vencimentos de um governador. Pois é, a proposta foi arquivada e dorme nos anais da Casa. Se a lei tivesse sido apreciada, votada, aprovada e sancionada talvez apenas uns dois ex-governadores estivessem recebendo em função da “real necessidade”.

Atualmente o que se paga de pensão para ex-governadores somando suas rendas é um insulto à população pobre do Acre. Não ficam corados e ainda se sentem afrontados quando se questiona o mérito e se critica a fórmula. São una verdadeiros marajás, como se costumava dizer na década de 80. Alguns, até, pretendem voltar para a política com discursos ocos de que é necessário fazer mais (pelo povo pobre*).

Como diz a Joaninha, filha da Dóris, a lavadeira: “Eu queria ser governadora um dia”. Esquece menina! Lei do deputado Gerlen Diniz suprimiu o artigo da Constituição Estadual acabando com as pensões. A partir do governador Gladson Cameli ninguém mais terá direito. Menos mal, mas teremos que conviver por muitos anos ainda com a sombra dessa vergonha. E que vergonha!

. Alguns partidos se mostram interessados no nome do ex-deputado Ney Amorim para disputar a prefeitura da Capital;

. Na última pesquisa da TV Gazeta seu nome foi citado espontaneamente por eleitores;

. Afinal de contas, foram mais de dez anos de mandato!

. Tem memória eleitoral!

. Por outro lado, tem convite de grandes partidos que compõem hoje o governo com vistas às eleições de 2022.

. Estadual ou federal, o tempo vai dizer!

. Ney fez bem em deixar o governo, era só mais um.

. A Polícia Federal começou a prender gente que supostamente grampeou celulares dos figurões da república, inclusive do ministro Sérgio Moro.

. “O que é mesmo figurão, patrão”?

. Maria Rosa é gente do andar de cima, do poder, mandachuva, magnata, fidalgo, gente da alta, do cobre, tipo o Sérgio Cabral, o Eduardo Cunha, o Aécio Neves, o Marcelo Odebrecht…

. “O Lula…”

. O Lula é uma Zé Lascado Maria Rosa, não tem um pau prá dá num gato!

. “Quem não tem sou eu”.

. Essa mulher se mete em tudo, ôxi!

. Tem uma história cabeluda acerca da nomeação de um diretor, teria feito ameaças com documentos que perderam a validade, mas fariam um bom estrago político.

. Sei não, ó!

. O governador Gladson Cameli precisa dizer para a sua base de sustentação na Assembleia se realmente alguns dos seus secretários serão candidatos em 2022.

. Essa conversa tá queimando que nem fogo de monturo.

. Ás vezes o governador Gladson Cameli está lá na frente com a resolução de problemas e alguns secretários 50 quilômetros atrás.

. Me perguntaram qual a avaliação que faço do desempenho dos deputados nesse 1º semestre:

. Com exceção dos membros da Mesa Diretora, por parte do governo foi o Luís Tchê pela oposição o deputado Edvaldo Magalhães.

. Na Câmara Municipal, com exceção também dos integrantes da Mesa, pela situação foi o Rodrigo Forneck e pela oposição o N. Lima.

. Isto, na minha modesta opinião que faço a cobertura política da Câmara e ajudo Marcos e o Crica na Assembleia.

. Deu na Globo:

. Mercado Imobiliário começa a ser aquecido, época propícia para a compra de imóveis baratos.

. Quem investe em imóveis nunca perde!

. O problema é ter dinheiro para comprar!

. Cadê o frio polar?

. Bom dia!