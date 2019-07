Mais de 52 mil trabalhadores acreanos devem receber o abono

Uma das principais atrações do programa Domingo Legal do SBT é o quadro “Xaveco”, onde homens e mulheres vão ao programa em busca de uma conquista amorosa

O grande destaque do quadro do Domingo Legal do último domingo, 22, foi o modelo Lucas Moura. A entrada do galã levou deixou as mulheres alvoroçadas. O apresentador da atração, Celso Portiolli chegou a brincar dizendo que nunca o auditório do programa tinha recebido um participante com tanto entusiasmo.

O que quase ninguém sabe é que toda essa beleza é genuinamente acreana. Mais precisamente, vem de Feijó.

O ac24horas foi investigar quem é o bonitão que fez tanto sucesso em um dos programas de maior audiência do SBT.

Lucas Moura nasceu em Feijó. Os pais e uma irmã ainda moram no município. Morando hoje em São Paulo, ele conta que saiu de casa aos 17 anos em busca de um sonho. E acreditem, a primeira opção não era ser modelo. “Sai com 17 anos para estudar e tentar uma carreira como jogador de futebol; Mas eu tinha na mente a segunda opção que era ser artista e surgiu a oportunidade de entrar no mundo de modelo”, afirma Lucas.

Apesar do sucesso como modelo, o feijoense conta que o grande sonho é mesmo atuar. “Tive essa chance de ser modelo pela agência top model e achei que era uma forma de conseguir o que eu realmente quero, que é atuar. Estou em São Paulo para me tornar ator e trabalhar em tudo que for possível”, afirma.

Sobre a participação no Domingo Legal, Lucas afirma que foi a melhor experiência da vida. Foi uma das melhores coisas que já me aconteceu, foi uma alegria sem tamanho, me senti em casa e tive certeza que tava pronto pra lidar com as câmeras e que realmente é isso que eu quero pra mim”, conta.

Mesmo morando em São Paulo, maior cidade da América Latina, as lembranças da pequena Feijó não saem da sua cabeça. Minha Infância foi sensacional. Os festivais de praia, os carnavais, eram massas demais e são lembranças que não consigo esquecer. E, claro, sem falar na saudade da família e dos amigos”, diz Lucas.