Leila descarta disputar prefeituras

O atrapalhado governador Gladson Cameli pode ter dado mais um tiro no pé, além dos muitos que já deu nestes sete meses de governo. Conversei ontem com dois ex-desembargadores e dois ex-Juízes antes de dar esta nota, acerca da decisão do governo de acabar com as pensões de ex-governadores. E todos eles unânimes ao BLOG DO CRICA de que, os ex-governadores que estavam no cargo antes da Constituição Federal de 1988, têm direito adquirido e não há como acabar com os pagamentos. Até porque não havia proibição legal. Há, inclusive, uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre sobre este assunto, favorável aos ex-governadores, numa ação no governo Orleir Cameli. Disseram que, o que pode ser questionado é sobre a pensão de ex-governadores que cumpriram mandatos depois de 1988. O advogado Erick Venâncio, responsável pela defesa do ex-governador e deputado federal Flaviano Melo (MDB), explicou ontem ao BLOG de que, por enquanto respondeu a uma notificação administrativa do governo e com os argumentos ser o pagamento da pensão ao seu cliente amparado em “direito adquirido” e ter sido um ato jurídico perfeito, ou seja, sem vícios para contestação. Somente se os argumentos forem desconsiderados pelo governo é que se pode impetrar uma medida no campo da justiça. Erick acredita em resultado favorável.

FIM DA POLITICAGEM

A secretária de Comunicação, Silvânia Pinheiro, anunciou ontem ao BLOG DO CRICA uma medida que porá fim ao uso da Rádio Difusora de Sena Madureira para fins políticos, ficando restrita a divulgar os atos do governo e informações. Acabou com as entrevistas políticas.

CORTOU O MAL PELA RAIZ

O que vinha acontecendo é que muitos políticos aproveitavam o espaço nos programas da Difusora de Sena para atacar os adversários, antecipando a disputa municipal de 2020. É uma medida mais do que necessária, acertou em cheio, rádio pública não é palanque de político.

PRINCIPAL VÍTIMA

A principal vítima dos ataques políticos vinha sendo o prefeito Mazinho Serafim

AMNÉSIA FORJADA

Por diversas vezes já divulguei neste BLOG ser o secretário da SEINFRA, Thiago Caetano, um dos integrantes do primeiro escalão do governo que correspondeu sua nomeação. Mas não impede de receber críticas. Sabe ser o DEPASA, órgão sob a sua jurisdição, o responsável pela destruição da rua principal do Jardim Tropical, é cobrado e finge ter um surto de amnésia.

O RETROVISOR QUEBROU

Não adianta pontuar que a obra porca foi do medíocre governo passado, porque a urna já o castigou. Já são sete meses de governo atual e continua a mesma merda na referida via.

TODOS SABEM COMO TERMINOU

Sou testemunha. O ex-governador Orleir Cameli começou com maioria na ALEAC e Câmara Federal. E ao final do seu governo tinha ao seu lado apenas o fiel Osmir Lima. O Gladson Cameli ainda não acordou: toda lua de mel de um governo tem a sua data de vencimento.

MÁXIMA POLÍTICA

“Favorecer adversários e criar cobra para ser picado”. Máxima popular da arte da política.

DENÚNCIA COM PROVAS

Alguém pode não gostar do deputado Roberto Duarte (MDB), mas ninguém pode lhe acusar de denunciar sem provas. Levantou um problema, que virou um jogo de empurra de quem é a culpa, referente ao destruído acesso do centro de Feijó até ao aeroporto. O governo ganha um destaque negativo por um problema que poderia ser resolvido com uma máquina e carradas de piçarra.

PRB FORA

O dirigente do PRB, Diego Rodrigues, negou ontem ao BLOG do CRICA qualquer intenção de apoiar a candidatura do Pedro Longo (PV) a prefeito de Rio Branco. “Isso nunca foi nem discutido, este tipo de discussão o PRB só fará no próximo ano”, revelou Diego.

NÃO HÁ ALIANÇA PELOS BELOS OLHOS

O Juiz aposentado Pedro Longo, que pretende ser candidato a prefeito de Rio Branco, coloque na sua cabeça que, nenhum partido, principalmente, os chamados nanicos, vão para uma aliança sem um acordo que envolva terem estruturas de campanha. Ponha no seu caderno.

ADEUS À REDE

O ex-presidente do PT, Minoru Kinpara, já deu o primeiro passo para entrar no PSDB, ao se desfiliar da REDE. Kinpara é o nome que o PSDB pretende lançar para disputar a PMRB, no próximo ano. Pelo que tenho escutado é improvável ter o apoio do governador Cameli.

CAVALO DE TRÓIA

O que sempre ouço de dirigentes de outros partidos em relação à candidatura do Kinpara, é a falta de confiança de que ganhando a PMRB, mantenha a fidelidade política ao governo Gladson. “A sua obrigação será com o Rocha”, é o comentário recorrente nos bastidores.

ACHA QUE FOI PURIFICADO

Para o vice-governador Major Rocha, o ex-presidente do PT, Minoru Kinpara, já sofreu sessão de descarrego do petismo. E alfineta: “essa sessão de descarrego começou tem alguns anos, basta olhar os candidatos que foram eleitos no nosso campo. Quase todos defenderam Jorge, Binho e Tião, isso sem contar Lula e Dilma. Minoru não pleiteia nenhum cargo no governo”.

ESTADO DE DIREITO

A lei é para todos. Ninguém está imune a uma investigação policial. Mas também ninguém pode ser execrado, julgado e condenado, sem ao menos ser réu, ou ter respondido a todas as fases do processo judicial. Refiro-me ao médico Giovanni Casseb. Assim é no Estado de Direito.

NOMES NA MESA

Thiago Caetano, deputado federal Alan Rick (DEM) e secretário Tião Bocalom, são alguns dos nomes que seriam confiáveis ao governador Gladson Cameli para a disputa da PMRB.

MANJADO JOGO DE CENA

É tudo balela. A mais pura conversa fiada. O ex-senador Jorge Viana (PT) tem olhos voltados e focados na eleição de 2022, para tentar voltar ao Senado, de onde saiu após a não esperada derrota na última campanha. JV jamais desceria do andar de cima para o andar de baixo para uma candidatura à PMRB. O que o PT faz com o seu nome é o mais puro jogo de cena.

UM NOME FORTE

Eu fico só observando o grande número de candidatos ao Senado no campo do governador Gladson Cameli. Se saírem com duas ou três candidaturas na eleição de 2022, dividindo os votos do nicho da aliança, estarão dando um passaporte para uma vitória do Jorge Viana.

VALEU A PENA ESPERAR

Valeu a pena o sufoco dos buracos na época invernosa, onde se anda na cidade se nota a presença da prefeitura na recuperação das ruas e serviços de tapa-buracos. A prefeita Socorro optou para deixar suas ações para o verão e fazer um serviço de qualidade e vergonha.

ENTRA NO JOGO

Com o grupo do governador Gladson Cameli, com vários nomes surgindo como candidatos à prefeitura de Rio Branco, se isso se configurar, com o trabalho que vem fazendo a prefeita Socorro Neri, se candidata for à reeleição, ela entrará no jogo, por ser a única no seu campo.

APENAS PARA FIGURAÇÃO

O PT de Cruzeiro do Sul não tem um nome forte para lançar como candidato a prefeito do município que possa ameaçar os candidatos dos dois grupos mais fortes, o do prefeito Ilderlei Cordeiro e o do ex-prefeita Vagner Sales. Se lançar, será só para fazer uma figuração.

PRIMEIRO O HOJE

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, antes de falar em candidaturas a senador e a governador em 2022, deveria se preocupar primeiro com o hoje, a sua reeleição em 2020.

REPÚBLICA DOS CORONÉIS

Um dos Coronéis que veio de Brasília trazido pela secretária Mônica Feres para ocupar uma diretoria na secretaria de Saúde, teria pedido as contas. Mas outro Coronel está engatilhado.

NEM UM POUCO PREOCUPADO

Foi noticiado que o governador Gladson Cameli cancelou a licitação da mídia. Os donos de órgãos de comunicação estão em polvorosa. Da parte que me toca, sem uma preocupação. Os senhores da mídia não esperem que esta questão tenha algum desfecho ainda este ano.

RÁPIDA E EFICAZ

A polícia foi rápida e eficaz ao prender a “novinha” e a comparsa que furtaram uma moto com tudo filmado e estampado nas redes sociais. Foi um belo trabalho de investigação policial.

PERDEU DISCURSO

Depois de tudo o que aconteceu na campanha passada, com o governo anterior deixando uma montanha de dívidas, obras inacabadas, não ter pago o 13º salário, o PT não poderá vir com o velho discurso maniqueísta de que somos o “bem” e os adversários são o “mal, na eleição municipal de 2020.” O disco furou.

FICOU SÓ NO DISCURSO

Se foi tomada alguma medida de impacto para embalar o projeto do agronegócio do governo, não tomei conhecimento. O que tenho escutado é muito discurso e promessa nesta área.

UM PONTO POSITIVO

Um empresário comentava ontem com o BLOG que entre os muitos desacertos do governo Cameli há um acerto: a devolução da confiança ao empresariado, que se recusava a vender para o governo passado, por não ter a garantia de que iria receber. Não deixa de ser positivo.

NOME DO MDB

O deputado federal Flaviano Melo (MDB) disse ao BLOG DO CRICA que o MDB terá candidato próprio a prefeito de Epitaciolândia e trabalha para que seja o empresário Torres.