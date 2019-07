Inscrições de comitivas na cavalgada serão realizadas até horas antes do evento

Uma ação do Policiais Militares do 2°Batalhão no inicio da noite de terça-feira (23) resultou na prisão de Erislan Franco Menezes, 20 anos e Francisco Maury Amorim Braga, de 32 anos. Eles são acusados de roubo e receptação. A prisão dos indivíduos aconteceu na travessa Coelho, no bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco.

A Polícia Militar foi acionada via Ciosp para atender uma ocorrência de roubo na Travessa Bolívia, na Baixada da Habitasa, segundo a polícia, os dois assaltantes se aproximaram na motocicleta de placa NDM-3603 de cor vermelha de uma mulher que estava com uma criança no braço a renderam e subtraíram a bolsa e o celular. Após o roubo os criminosos fugiram do local com destino ao Segundo Distrito.

Durante a ronda pela travessa Coelho, no Recanto dos Buritis, os policiais se depararam com a dupla, que ao verem a aproximação da viatura policial ainda tentaram fugir, mas foram abordado.

Com os criminosos foi encontrado o celular da vítima e foi constatado no sistema policial que a moto era roubada.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e a dupla foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla) onde foi reconhecida pela vítima.