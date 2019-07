Humaitá estreia nesta quarta na Copa Verde

Pela primeira vez, o Humaitá, time caçula do futebol profissional acreano, vai estrear em uma competição nacional.

Na noite desta quarta-feira, 24, o Tourão de Porto Acre entra em campo na Arena da Floresta, a partir das 19 horas (horário local), na partida de ida contra o Nacional (AM).

O técnico do Humaitá, Edson Maria, o Som, como é conhecido no mundo do futebol, garantiu que o time vai buscar a vitória para ter mais tranquilidade no jogo da volta. “Estamos jogando em casa e vamos pra cima com o objetivo de ganhar a partida”, afirmou o treinador que também faz sua estreia em uma competição nacional. Som foi um dos responsáveis pela boa campanha do Vasco no campeonato estadual.

O técnico Som deve mandar a campo o seguinte time titular: Marcão, Jojó, Richard, Sandro, Gilberto, Gabriel, Mandi, Helson, Fernando, Cristiano e Matheus.