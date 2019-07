Hospital de Amor convoca mulheres para se cadastrarem na unidade de saúde

O amor supera todas as coisas e enfrenta qualquer barreira independentemente da situação. O senhor Francisco Souza de Castro, 47 anos, demonstrou isso ao enfrentar dois bandidos armados e ser atingido com três tiros. O fato inusitado aconteceu na tarde desta quarta-feira (24), dentro de uma borracharia no Loteamento Santa Helena, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, a vítima estava trabalhando na borracharia, quando uma mulher, dona de uma “boca de fumo” e um homem chegaram a pé no estabelecimento, apontaram uma pistola para borracheiro que ao perceber que os criminosos iriam matá-lo, partiu para cima deles na tentativa de inibir a ação dos membros da facção. Souza foi ferido com três tiros. Os criminosos fugiram do local. A vítima informou a polícia que os faccionários tentaram contra sua vida porque ele está tendo um romance com uma usuária de entorpecentes e está tentando resgatá-la das drogas proibindo-a de fazer os serviços na “boca de fumo”.

Populares que presenciaram o crime colocaram a vítima dentro de uma caminhonete e o conduziram a Unidade de Pronto Atendimento (UPA Segundo do Distrito). A ambulância do Samu foi acionada e encaminhou o paciente ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).