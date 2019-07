Homem é executado com três tiros enquanto assistia televisão em casa, na Baixada da Sobral

Mais um homicídio com requintes de execução foi registrado na capital. Vandeilson da Silva Dantas, de 32 anos, foi morto com 3 tiros na noite desta terça-feira (23). O crime aconteceu na rua Léo Ferreira, no bairro Plácido de Castro, região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Valdeilson estava em casa na companhia de um amigo assistindo televisão, quando dois homens chegaram em uma moto, o garupa entrou no terreno, foi até a janela da casa e efetuou vários tiros, três dos projeteis atingiram a vítima, no braço, peito e cabeça. Após a ação os autores do crime fugiram do local.

A ambulância do Samu foi acionada, mas ao chegar no local Valdeilson já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da perícia técnica do Instituto de Criminalística da Polícia Civil.

A Polícia não conseguiu prender os criminosos.

O corpo foi levado ate o Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).