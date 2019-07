Dia chuvoso e nublado estão previstos para esta quarta-feira (24)

A professora Rosana Nascimento, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), usou as redes sociais na noite dessa terça-feira, 23, para se manifestar a cerca do termo de homologação da contratação do jatinho de R$ 5,1 milhões que ficará a disposição do governador Gladson Cameli (Progressistas).

Assim como outras pessoas públicas demonstraram descontentamento com a oficialização do contrato com a empresa Manaus Aerotáxi, a presidente de um dos maiores sindicatos do estado não omitiu seu posicionamento. “Não tem como não considerar falta de respeito o governador contratar jatinho de 5 milhões no estado pobre, onde falta remédios para tratamento de doenças graves, como câncer e outras”, escreveu em seu perfil no Facebook.

Para Rosana, a contratação do jatinho “é um absurdo. Não temos como ignorar”. Um documento publicado no Diário Oficial oficializa a contratação da empresa Manaus Aerotáxi, do Amazonas, responsável por fornecer até 288 horas de voo pelos próximos 12 meses. Cada hora de voo custará R$ 18 mil. A homologação é assinada pelo secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade.

Paralelo aos trâmites oficiais, corre na 1ª Vara da Fazenda Pública de Rio Branco uma ação popular de autoria do vereador Emerson Jarude (Sem Partido), pleiteando a anulação da licitação. A análise do caso está nas mãos da juíza Zenair Bueno, que já notificou o Estado e o Ministério Público para que se manifestem a respeito da situação.