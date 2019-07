Corpo de jovem é encontrado decapitado, em Rodrigues Alves

Nesta segunda-feira, 22, os alunos, professores e demais servidores do IFAC de Cruzeiro do Sul, retornaram às aulas depois das férias. Os servidores seguem nos espaços improvisados depois que o incêndio do dia 29 de abril deste ano destruiu grande parte das instalações administrativas do Campus de Cruzeiro.

E vão permanecer no improviso por mais de um ano ainda. De acordo com a Assessoria de Comunicação do IFAC, as obras só terão início em novembro deste ano, em pleno inverno Amazônico, quando as chuvas se intensificam na região.

Depois do incêndio, as atividades no Campus foram paralisadas e reiniciadas em escolas da rede pública estadual, mas após as adequações de espaços, o ano letivo foi retomado no Campus.

O aluno do Curso de Matemática, Wenderson Amorim, cita que” pra nós estudantes está tudo normal com relação às salas de aula. Já para os servidores e professores teve diferença sim” conta ele.

Uma professora que não quis se identificar, relata que todos os colegas tiveram que mudar a rotina. Atendimentos que eram feitos em espaço específico agora acontecem na sala de professores e na biblioteca. A sala dos professores passou a ser compartilhada também com grupos de pesquisa.

“A sala dos professores agora não é a nossa sala e muita coisa passou a ser feita lá, o que atrapalha um pouco quando queremos elaborar ou rever algum conteúdo”, citou a professora, relatando ainda que a gestão local tem se esforçado muito pra manter tudo em bom funcionamento.

De acordo com a Assessoria de comunicação do IFAC, por enquanto, a fase é de licitação para a elaboração do projeto arquitetônico, que devera ser entregue na segunda quinzena de agosto.

Ainda de acordo com a Assessoria , “como o Ifac já está com os recursos assegurados pela Setec/MEC, a previsão é que a obra da construção do prédio administrativo do campus Cruzeiro do Sul seja concluída em um ano”.